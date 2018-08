Wie jedes Jahr sind auf der gamescom nicht nur Besucher, Entwickler und Publisher am Start, sondern auch eine handvoll Politiker. Am 22. August wurde ein politisches Panel - das "Debatt(l)e Royal" - veranstaltet, bei dem sie sich zu diversen Themen der Games-Branche äußerten. Wir haben uns die Diskussion angesehen und geben euch eine kleine Zusammenfassung ihrer Statements.

Die Vertreter der fünf Parteien waren dieses Jahr Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Nicola Beer (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Die Grünen). Die Themenschwerpunkte lagen ähnlich wie im vergangenen Jahr auf dem Games-Standort Deutschland, E-Sport und Digitaler Bildung.

Lars Klingbeil ist Generalsekretär der SPD, war selbst acht Jahre in der Jury des Deutschen Computerspielpreises und machte deshalb viel Erfahrung mit negativen Debatten zu Videospielen.

Er wünscht sich, dass das Thema Videospiele im Kanzleramt ankommt und nicht nur beschlossen wird, mit welcher Summe gefördert wird, sondern auch wer und wie. Nicht nur die kleinen Entwickler sollten gefördert werden, sondern auch die großen auf dem globalen Markt, dann komme das Geld auch zurück.

Lars Klingbeil (SPD) (Quelle: lars-klingbeil.de)

Er begrüßt die Entscheidung der USK bezüglich der Hakenkreuze. Es gehe niemand leichtfertig damit um und Spiele würden auch Orientierung geben. Schließlich sei ein Lebensweg der Anne Frank ohne Symbole auch falsch.

Bezüglich E-Sport findet er, er solle zwar nicht olympisch gemacht werden, doch als Sport anerkannt werden. Das Problem sei, dass Horst Seehofer Sport-Minister sei.

Nicola Beer von der FDP hat keine Zeit zum Videospiele Spielen, doch sie findet, dass die Branche mehr Förderung verdient hätte, denn als eine Kunst müssten Videospiele keinen wirtschaftlichen Vorteil mit sich bringen. Anders als Klingbeil findet sie, die großen Unternehmen hätten bereits ihre Mittel der Förderung. Innovation komme vor allem auch von den kleineren Studios.

Sie findet Deutschland müsse einiges überarbeiten: Die Hürden für E-Sportler müssen abgeschafft werden, zum Beispiel die, dass es noch keine Sport-Visa gebe. Deutschlands Datenautobahn ähnle mehr einer Schotterpiste und sei peinlich. Sie sei für eine Gigabit-Gesellschaft. Was die digitale Bildungspolitik anginge, werde schon viel ausprobiert, aber die Verwaltung müsse nachziehen und die Lehrpläne überarbeiten.

Jörg Schindler von der Linken hat in den 90er Jahren viel Civilisation gespielt, aber schnell wieder aufgehört, nachdem er deswegen durch die ersten Prüfungen gerasselt sei. Er sieht Videospiele als Kulturgut, das gefördert werden sollte, allerdings nicht in gleichem Maße wie zum Beispiel Filme. Was die Förderung anbelangt steht für ihn nicht die Frage nach der Größe der Firma im Mittelpunkt, sondern der soziale und gesellschaftliche Zweck.

Jörg Schindler (Die Linke) (Quelle: joergschindler.de)

Die Frage, ob E-Sport olympisch werden sollte, finde er irrelevant, da es nur einen kleinen Teil der Menschen interessiere. Wichtiger wäre es, ihn zum Beispiel als richtigen Sport an Schulen anzubieten.

Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU spielt selbst keine Videospiele. Sie sieht die Videospielbranche ganz klar als Wirtschaftsbereich, von dem Deutschland einen Teil des Kuchens abhaben will. Dafür sei zum einen internationale Förderung wichtig, aber auch die der technische Entwicklung. Das komme auch anderen Bereichen, wie der der Medizin zugute.

Was den E-Sport angeht, müsse der Aufbau von unten erfolgen, mit Sportministerien und Vereinen. Da habe sie vertrauen in Heiko Mars.

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) (Quelle: cdu.de)

Genau wie Klingbeil findet sie, beim Glasfaserprojekt sei nicht das Geld das Problem, sondern das komplizierte Förderprogramm. Die bürokratische Prüfung der Bewilligung sei langsam und das Kombinieren von privater und öffentlicher Förderung schwer.

Digitalisierung und Videospiele sollten viel mehr an Berufsschulen oder zur Integration von Menschen aus dem Ausland genutzt werden. Das sei nicht nur eine Frage der Ausstattung, sondern auch der inhaltlichen Ausrichtung.

Michael Kellner von den Grünen wählt lieber ein Buch zum Abspannen. Wenn er spielt, dann Mobile-Games. Er will Videospiele in Deutschland dem Makrtanteil von Filmen angleichen also 20 bis 25 Prozent. Was die Hakenkreuz-Debatte anbelangt sollten die Einzelfälle überprüft werden, aber separat vom Jugendschutz. Jugendschutz sei zur Zeit aber abstrus, denn im Netz funktioniere die Altersfreigabe nicht.

Insgesamt sind sich alle Vertreter einig, dass die Geschwindigkeit der Internetleitung in Deutschland peinlich sei, das E-Sport zu einem richtigen Sport erklärt werden sollte und dass das Jugendschutzgesetz überarbeitet werden sollte.

