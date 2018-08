Nachdem der Streamingdienst Twitch vor zwei Tagen auf ihrem Blog bekannt gab auch bei zahlenden Nutzern wieder Werbung einzuführen, beschlossen einige Streamer zu protestieren, so berichtet Kotaku.

Auf Twitch Prime erscheint am Anfang eines Livestreams und etwa alle zwanzig Minuten bei vorher aufgenommenen Videos ein Werbespot. Bisher wurde dies den monatlich zahlenden Nutzern erspart. Ab September soll sich das aber ändern. Twitch begründete diese Entscheidung damit, dass die Streamer so mehr finanzielle Unterstützung erhalten würden.

Der Streamer QuirkyGeek17 wies auf Twitter allerdings darauf hin, dass nur die Streamer mit einer Partnerschaft von der Werbung profitieren würden.

Die Streamer sind sich untereinander selbst nicht einig, ob sich diese Entscheidung positiv oder negativ auf sie auswirken wird. Streamer Gothalion zum Beispiel denkt, durch das Update würde Twitch mehr Werbung verkaufen und folglich würden die Einnahmen für Streamer höher.

Andere Streamer fühlen sich aber von Twitch ausgenutzt und protestieren, indem sie die Nutzer zu Ad-Blockern aufrufen oder ihre Streams gegen Abonnements werbefrei anbieten, wie der Streamer Sketch:

With all the fuss about Twitch forcing ads in everyone's streams, I've got some good news.



I have ad free watching for subs.



Just use your twitch prime sub on me or sub, and you'll never see an ad in my channel. 👌