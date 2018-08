Die diesjährige gamescom neigt sich so langsam ihrem Ende entgegen. Und während ihr vermutlich noch damit beschäftigt seid, die vielen neuen Eindrücke zu verarbeiten, warten bereits in der kommenden Woche eine Reihe von Neuerscheinungen darauf, von euch ausprobiert zu werden.

Far Cry 5 - Dead Living Zombies | 28. August

PC / PS4 / Xbox One

Die dritte und vermutlich auch letzte Einzelspielererweiterung für Far Cry 5 trägt den Namen Dead Living Zombies. Wie der Name erahnen lässt, warten hier jede Menge Untote auf euch. Im Gegensatz zu den ersten beiden DLCs kämpft ihr euch dieses Mal nicht durch eine offene Welt, sondern durch lineare Kapitel.

Jetzt Far Cry 5 - Season Pass auf Amazon bestellen

PES 2019 | 28. August

PC / PS4 / Xbox One

Der Fußballherbst kann kommen. Mit PES 2019 könnt ihr euch schon mal so richtig in Stimmung spielen. Zu den Neuerungen der diesjährigen Auflage zählen neben einer überarbeiteten Präsentation und neuen Animationen diverse neue Lizenzen, die unter anderem die Spiele in der Major League noch interessanter gestalten sollen.

Jetzt PES 2019 auf Amazon bestellen

Monster Hunter Generations Ultimate | 28. August

Nintendo Switch

Nachdem Monster Hunter Generations Ultimate bereits auf Nintendo 3DS viele Spieler begeistern konnte, erscheint es nun für Nintendo Switch. Nun könnt ihr die Monsterjagd auch auf dem TV genießen. Mit im Gepäck: Ein Koop-Modus für bis zu vier Spieler, der sowohl online als auch mit bis zu vier Konsolen lokal gespielt werden kann.

Jetzt Monster Hunter Generations Ultimate auf Amazon bestellen

Strange Brigade | 28. August

PC / PS4 / Xbox One

Steht ihr auf alte Abenteuerfilme mit einer leicht kitschigen Präsentation, solltet ihr euch Strange Brigade anschauen. Der Koop-Shooter der "Sniper Elite"-Entwickler schickt euch in den Kampf gegen jede Menge mythische Wesen, die sich in rätselhaften Tempelanlagen tummeln.

Jetzt Strange Brigade auf Amazon bestellen

Yakuza Kiwami 2 | 28. August

PS4

Mit Yakuza Kiwami 2 erhält nun auch der zweite Teil der Yakuza-Reihe eine eigene Neuauflage. Wie in der Serie üblich, prügelt ihr euch in der Rolle von Kazuma Kiryu durch den kriminellen Untergrund von Tokio.

Jetzt Yakuza Kiwami 2 auf Amazon bestellen

Firewall - Zero Hour | 29. August

PS-VR

Wirklich gute Shooter gibt es derzeit für PS-VR noch nicht. Vielleicht kann sich das mit Firewall - Zero Hour ändern. Hier wird nicht nur scharf geschossen. Taktisches Vorgehen und Zusammenarbeit mit anderen Spielern sind wesentliche Elemente dieser VR-Erfahrung.

Jetzt Firewall - Zero Hour auf Amazon bestellen

Two Point Hospital | 30. August

PC

Trotz der Tatsache, dass die Simulation Theme Hospital zu ihrer Zeit viele begeistern konnte, blieben weitere Teile aus. Nun erscheint mit Two Point Hospital eine inoffizielle Fortsetzung, die auf die Stärken des Originals setzt: Flapsiger Humor und ergiebige Management-Funktionen.

Jetzt Two Point Hospital auf Amazon bestellen

Naruto to Boruto - Shinobi Striker | 31. August

PC / PS4 / Xbox One

Naruto to Boruto - Shinobi Striker, das neue Spiel zur Anime-Serie Naruto, setzt voll und ganz auf Ninja-Action. Wandläufe, Sprünge durch luftige Höhen und schnelle Gefechte umreißen grob, was euch in den teambasierten Kämpfen zwischen jeweils vier Spielern erwartet.

Jetzt Naruto to Boruto - Shinobi Striker auf Amazon bestellen

Welches Spiel hat es euch besonders angetan? Freut ihr euch auf ein Wiedersehen mit einem beliebten Ex-Yakuza? Stellt ihr euch mies gelaunten Mumien? Oder haut ihr das Runde ins Eckige? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.