Steam hat das perfekte Geschenk für die unter euch, die harte Kämpfe und kostenlose Spiele mögen. Für eine kurze Zeit könnt ihr die For Honor - Starter Edition kostenlos herunterladen und sie danach sogar behalten.

Hier könnt ihr den neuen Spielmodus "Sturm" sehen:

In For Honor geht es um blutige und brutale Nahkämpfe mit Rittern, Samurai und Wikingern. Diese drei Fraktionen stehen euch in einer Mehrspieler-Schlacht zur Verfügung. Mit einer vielzahl an Waffem metzelt ihr eure Gegner nieder.

Nach einem holprogen Start werden Spielern nun regelmäßig neue Inhalte und ein dedizierter Server zur Verfügung gestellt.

Für eine kurze Zeit könnt ihr die For Honor - Starter Edition kostenlos auf Steam herunterladen und behalten. Die Starter Edition beinhaltet einen Einzelspielermodus, alle Multiplayer-Modi und -Karten. Die drei Stosstruppler und jeweils drei Helden der jeweiligen Fraktionen sind ebenfalls enthalten. Die Standard Edition, die bis zum 27. August für 15 Euro auf Steam erhältlich ist, enthält sechs Helden mehr als die derzeit kostenlose Starter Edition.

Habt ihr For Honor schon oder werdet ihr es euch noch holen? Das Angebot ist aber auch sehr verlockend. Was haltet ihr von dem Spiel? Schreibt uns eure Meinungen und Antworten in die Kommentare!