Einige Fans waren enttäuscht, dass die Entwickler von Cyberpunk 2077 nicht genug neues Material mit auf die gamescom brachten, wie wir bereits berichtet haben. Unter anderem gab es lediglich ein paar neue Screenshots und neue Concept Art. Ein genauerer Blick auf eben diese hat aber gezeigt, dass für CD Projekt Red normales anteasern des Spiels anscheinend zu simpel ist: In Bildern der Concept Art verstecken sich geheime Nachrichten.

In einem der "Concept Art"-Bilder befand sich in der oberen rechten Ecke ein Link zu der Webseite bitly, auf der ihr Links kürzen könnt.

Das Bild mit dem versteckten Link (Auf dem rosanen Banner in der oberen rechten Ecke)

Der Reddit-User alopex51 gab den gesamten Hyperlink ein und es zeigte sich dieses Bild mir der Inschrift "More than meets the eye", also "Mehr, als das Auge sieht".

(Quelle: alopex51)

Der User StormW1nd ging sogar noch ein Stück weiter und fand heraus, dass wenn das Bild in einen XML-Editor eingefügt wird, ihr einen weiteren Link bekommt der zu einer Webseite mit dieser Nachricht führt: "Kann nicht reden. Sie beobachten mich. Brauche meine //-Versicherung erneuert ASAP. Nutze die gestellte ID. Ich zähle auf dich."

Daraufhin beschlossen einige Discord-User eines der größten Unternehmen in der Cyberpunkwelt, namens TraumaTeam, das zufällig auch Versicherungen verkauft, näher unter die Lupe zu nehmen. TraumaTeam besitzt eine eigene Webseite. Reddit-User klit7210192 postete Screenshots aus dem Discordchat.

Zunächst folgte jemand den Anweisungen der geheimen Nachricht und bestellte eine Versicherung bei dem Unternehmen und erhielt die Bestellnummer bs$oWfF$Qy. Diese wiederum entschlüsselt führt zu dieser Nachricht: "Danke für deine Zeit. Aufgrund von erhöhter User-Aktivitäten könnte der Prozess vielleicht sieben Tage dauern."

Nun warten die Fans gespannt, was in sieben Tagen passieren wird. Vielleicht doch ein neuer Gameplay-Trailer, oder eine Ankündigung?

Wie toll, dass es immer Leute gibt, die genauer hinschauen. Wie findet ihr den Weg, den CD Projekt Red zum anteasern ihres Spieles nutzt? Ist schon eine coole Idee, oder?