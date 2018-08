"Wie konnte das nur passieren?" - diese Frage stellt sich der Erzähler des "gamescom 2018"-Trailers von The Division 2. Im Nachfolger zum 2016 veröffentlichten Third-Person-Shooter geht es in die US-Hauptstadt Washington D.C.

Erneut müssen die Division-Agenten für Ordnung sorgen:

Die Geschichte von The Division 2 spielt sieben Monate nach dem Ausbruch des tödlichen Virus. Die Hauptstadt der USA, die eigentlich für solche Fälle hätte vorbereitet sein sollen, steht kurz vor dem Zusammenbruch. Feindliche Fraktionen kämpfen längst um die Vorherrschaft und lediglich die Agenten der Division können für Ordnung sorgen. Während der Erzählung sind im Hintergrund des Videos Szenen aus dem verwüsteten Washington D.C. zu sehen, die zum Teil sehr postapokalyptisch anmuten.

Passend zur gamescom 2018 hat Ubisoft außerdem die Vorstellerphase von The Division 2 eingeleitet. Neben einer Standard- und Gold-Edition, wobei letztere den sogenannten "Year 1"-Pass mit exklusiven Gegenständen beinhaltet, wird es zudem zwei Collector's Editions geben.

Dark Zone Collector's Edition (119,99 Euro)

Vollversion des Spiels inklusive dreitägigem Vorabzugang ab dem 12. März und zusätzliche digitale Inhalte

30 cm hohe Figur von Heather Ward, einer Spezialagentin aus The Division 2

Litografie-Buch

Soundtrack ausgewählter Titel

Karte von Washigton D.C.

Phoenix Shield Collector's Edition (exklusiv im Ubisoft Store, 249,99 Euro):

Vollversion des Spiels inklusive dreitägigem Vorabzugang ab dem 12. März und zusätzliche digitale Inhalte

Year 1 Pass

bewegliche Figur im Maßstab 1:6 von Brian Johnson, einem aktiven Agenten inklusive Ausrüstung und Waffen

Steelbook Verpackung

Litografie Buch

Soundtrack ausgewählter Titel

Karte von Washington D.C.

Spieler, die irgendeine Edition von The Division 2 vorbestellen, erhalten außerdem garantierten Zugang zur kommenden Beta. Interessierte können sich zudem auf der Spielwebseite für einen Zugang anmelden.

The Division 2 erscheint ohne Vorabzugang am 15. März 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Einen Termin für den Start der Beta hat Ubisoft bislang nicht verraten.