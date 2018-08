Die Amazon Games Studios arbeiten neben dem "The Grand Tour"-Spiel außerdem seit Jahren an einem neuen Online-Rollenspiel. Passend zur gamescom 2018 gibt es neue Infos und eine Alpha-Anmeldung zu New World.

Immer noch der Platzhirsch unter den MMOs: World of Warcraft

New World versetzt euch in das 17. Jahrhundert und lässt euch das zu dem Zeitpunkt weiterhin noch junge Amerika erkunden und zuweilen erobern. Der große und offensichtliche Unterschied zur Historie: In Amazons MMO könnt ihr Magie einsetzen und trefft auf übernatürliche Kreaturen, die euch zum Teil ans Leder wollen. Neben Kämpfen, die mit einem aktiven Zielsystem stattfinden, seid ihr in New World außerdem auf der Suche nach neuen Rohstoffen, um eure Waffen und Ausrüstungsgegenstände auf dem aktuellen Stand zu halten.

Ein herkömmliches Klassenprinzip gibt es im Online-Rollenspiel nicht. Stattdessen entwickelt ihre eure Helden komplett frei, je nachdem welche Talente ihr nutzen möchtet. Zudem könnt ihr euch mit anderen Spielern zusammenschließen, um Forts zu errichten. Das ist besonders wichtig, denn in New World wird überall PvP möglich sein. Sterbt ihr in einem solchen Kampf, verliert ihr zudem all eure Ausrüstung.

Forts sind somit umso wichtiger. Dort könnt ihr Sachen lagern und neue, starke Ausrüstung herstellen. Keine Sorge: Gegen Trolle und störende Spieler soll es in New World ein eigenes Justiz-System geben. Details dazu stehen allerdings noch aus.

Wer nun ein wenig Lust bekommen hat, der kann sich über die Spielwebseite von New World für eine geschlossene Alpha-Phase anmelden. Benötigt wird dafür ein Amazon-Konto. Bisher ist es noch nicht möglich, an der Alpha teilzunehmen. Wer möchte, kann sich für eine Benachrichtigung anmelden, sobald diese verfügbar ist.

Einen Starttermin für die Alpha gibt es bislang ebenso wenig wie einen Veröffentlichungstermin. New World soll jedoch vorerst exklusiv für den PC erscheinen. Ob auch eine Konsolenumsetzung geplant ist, bleibt im Unklaren.