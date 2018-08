Bereits im Februar kündigten die Entwicklerstudios Arc Stystem Works und Swery an, dass sie gemeinsam an einem neuen Spiel arbeiten würden. Nun gibt es einen ersten Trailer zu The Missing - J. J. MacField and the Island of Memories.

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories - Official Launch Trailer

The Missing ist ein Puzzle-Platformer in dem Reiseführer JJ nach Alex sucht, der bei einem Besuch der Insel verschwunden ist.

Ein von Arc System Works veröffentlichter Screenshot aus dem Spiel

Das Studio Arc Stystem Works ist bekannt als Spezialist für 2D-Kampfspiele. Swery ist der Spitzname für Schriftsteller und Spielentwickler Hidetaka Suehiro, vor allem durch den Survival-Horror Deadly Premonition aus dem Jahr 2010 bekannt wurde.

Das Action-Abenteuer soll noch dieses Jahr für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC erscheinen.

Wir sind gespannt was für ein Spiel herauskommt, wenn die Expertise von einem super Geschichtenerzähler und Spezialisten für 2D-Kampfspiele kombiniert. Würdet ihr euch daran vresuchen, oder steht ihr partout nicht auf Puzzle-Platformer?