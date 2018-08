Eine neue Woche, ein neues Update: Mit Version 5.30 hat Epic Games mal wieder ein paar Neuerungen für Fortnite im Gepäck. Das Highlight? Der sogenannte Taschenriss. Doch keine Sorge: Eure Kleidung geht dabei nicht kaputt.

Das neue Objekt der Begierde im Video:

Der Taschenriss ist im Grunde eine mobile Version der Weltenrisse, die Fortnite seit Start der fünften Saison begleiten. Einmal aktiviert, öffnet ihr damit einen eigenen Riss, der euch hoch in die Luft katapultiert. Allerdings ist zur Vorsicht geraten, denn auch Feinde können euch folgen. Ihr solltet demnach immer aufpassen, wann ihr den Taschenriss verwendet.

Neben dem Taschenriss gibt es einen neuen, zeitlich begrenzten Modus. In Punkte Royale geht es ausnahmsweise mal nicht darum, als Letzter noch zu leben. Stattdessen müsst ihr so viele Punkte wie möglich sammeln, wobei es natürlich hilft, ein Match zu gewinnen. Punkte erhaltet ihr für nahezu alles: Das Öffnen von Kisten und Lamas, das Erledigen von Gegnern oder beim Verzehr von Äpfeln und Pilzen. Der Sturm ist zudem am Anfang des Spiels langsamer, zieht sich dafür aber in der Endphase deutlich schneller zu.

Fans von "Rette die Welt" dürfen sich derweil über eine neue Waffe freuen. Die Donnerwetterbüchse ist ein Sturmgewehr, welches über mehrere Läufe verfügt und überraschend zielgenau sein soll. Im Shop könnt ihr die Waffe für etwas Gold erwerben.

Zusätzlich zu den Neuerungen haben die Entwickler zahlreiche Fehler ausgebügelt und ein wenig an der Spielbalance geschraubt. Das Update 5.30 ist ab sofort für Fortnite verfügbar.