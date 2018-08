Im Rahmen der aktuell laufenden gamescom 2018 hat Hersteller Focus Home Interactive erstmals ausführliche Spielszenen zum kommenden Horror-Adventure Call of Cthulhu veröffentlicht. Im Fokus des rund vierminütigen Videos steht die Hawkins Mansion.

Die Gruselstimmung ist vorprogrammiert:

Call of Cthulhu beginnt im Jahr 1924: Der Privatermittler Pierce wird beauftragt, den Tod der Familie Hawkins auf Darkwater Island aufzuklären. Im Hause der Hawkins angekommen, stellt sich schnell heraus, dass die Bewohner offenbar mit Verschwörungen und Kultisten zu tun gehabt haben. Je weiter Pierce vordringt, desto eher landet er im Strudel des kosmischem Horrors.

Spielerisch ist Call of Cthulhu eine Art First-Person-Adventure, bei dem die Entwickler vor allem viel Wert auf Dialoge, Erkundung und Rätsel setzen. Hin und wieder darf Pierce seinen Scharfsinn unter Beweis stellen und vergangene Geschehnisse rekonstruktieren, um neue Hinweise auf den rätselhaften Tod der Hawkins zu finden. Dabei driftet euer Protagonist jedoch auch immer weiter in den Wahnsinn des Cthulhu-Mythos ab.

Wenn alles gut geht, dann könnt ihr schon bald selbst Hand anlegen. Call of Cthulhu erscheint voraussichtlich am 30. Oktober für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Lovecraft und der kosmische Horror: Noch heute sind die Einflüsse des Autors in Literatur, Kunst, Filmen und Videospielen allgegenwärtig. In unserer Liste stellen wir euch einige der besten Lovecraft-Spiele vor.