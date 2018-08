In dem "Battle Royale"-Spiel H1Z1 ist ein Glitch aufgetaucht, der die Community spaltet. Der Glitch erlaubt es den Spielern auch in der "Third Person"-Perspektive beim Schießen zu Zielen. Auf dem PC ist das bereits möglich. Die Debatte, ob H1Z1 auch auf der PlayStation diesen Modus einführen sollte ist nicht neu, doch wird hiermit wieder angefacht.

Fortnite stellte kürzlich den Taschenriss vor. Ob H1Z1 ähnliches veröffentlichen wird?

Normalerweise könnt ihr in H1Z1 "hipfiren", also in Third-Person "aus der Hüfte" schießen, oder in der "First Person"-Perspektive anvisieren. Der Glitch erlaubt es euch, auch in der "Third Person"-Perspektive anzuvisieren. Ihr aktiviert ihn, indem ihr zu einem Auto geht und gleichzeitig die Dreieck- und die Option-Taste drückt. Somit steigt ihr in das Auto ein und das Optionsmenü öffnet sich. Wenn ihr es wieder schließt und der Glitch geklappt hat, könnt ihr jetzt in Third-Person zielen.

So könnt ihr zum Beispiel um Ecken sehen und schießen, was viele Spieler kritisieren.

Cause typically u aim down a sight wen u shoot the gun more skill in FPS third is too easy corner camping anyone can be good in third 😂 — Brandon Horne (@BrandonHorne18) 23. August 2018

Twitter-User Brandon Horne findet zum Beispiel, die FP-Perspektive würde mehr Skill brauchen, das Campen wäre in Third-Person (TP) allerdings von Vorteil.

Ein anderer User meint: "Bitte repariert den TP-Glitch nicht. Niemand will in First-Person (FP) zielen

Don’t fix the 3rd person glitch no one wants first person aiming. — Mr.Leprechuan (@MrLeprechuan44) 23. August 2018

Eine Option für die Entwickler wäre, wie bei PUBG einen separaten Modus für TP- und FP-Spieler einzurichten. Geäußert wurde sich diesbezüglich noch nicht.

Was halten ihr davon, den Glitch beizubehalten? Ein separater Modus wäre ein guter Kompromiss und die PC-Version hat gezeigt, dass viele Spieler gerne eine "Third Person"-Zielgenauigkeit wünschen.