Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Mario und jahrelanger Branchenveteran, hat einen Dorn im Auge. Und dieser heißt Lootboxen und überteuerte Spiele. Denn diese, so Miyamoto, würden am Ende nur den Gewinnen der Entwickler schaden, die zu gierig waren, um einen festen Preis für ihr Spiel festzulegen. Nintendos Philosophie zu diesem Thema verriet er auf der Computer Entertainment Developers Conference (via Bloomberg):

So gut ist Super Mario Odyssey geworden:

„Wir haben Glück, dass es so einen gigantischen Markt gibt. Unser Gedanke ist: Wenn wir Spiele zu vernünftigen Preisen so vielen Leuten wie möglich anbieten, dann werden wir große Gewinne sehen. Ich kann nicht behaupten, dass unser Modell mit festen Kosten ein Erfolg war. Aber wir werden es weiter nach vorne bringen, bis es Wurzeln schlägt. So kann jeder in einer komfortablen Umgebung Spiele entwickeln.“

Demnach würden Entwickler mehr Gewinn machen und glücklichere Spieler bekommen, wenn sie einen festen Preis für ihr Spiel anbieten. Ob das am Ende wirklich der Fall ist? Super Mario Run, das zunächst einige Level kostenlos anbietet, wird zum festen Preis von 10 Euro freigeschaltet. In Zukunft dürfte sich dieser Trend bei Spielen von Nintendo auch weiter fortsetzen.