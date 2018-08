Bis zum 27. August 2018 gibt es For Honor komplett kostenlos. Ein Angebot, das Ubisoft vor wenigen Tagen veröffentlicht hat, schlägt nun große Wellen auf Steam. Denn seither gehen die Spielerzahlen verständlicherweise durch die Decke. So einen Ansturm hat For Honor auf Valves Spieleplattform seit dem eigentlichen Launch nicht mehr gesehen. Die Spieler freut's, denn so sind wieder zahlreiche Kontrahenten auf den Servern zu finden.

Der neue Spielmodus von For Honor im Video:

Bislang dümpelte For Honor auf Steam immer zwischen 5000 und 18.000 Spielern, die sich gleichzeitig auf den Servern tummeln. Keine schlechten Zahlen, aber eben auch nicht berauschend. Seit dem Launch sind die Zahlen immer weiter zurückgegangen und wurden nur durch neue DLCs und Events wieder angekurbelt. Die kostenlose Steam-Version von For Honor hat die Spielerzahl auf 216.000 anschwellen lassen.

Ein Trend, der sich sicherlich nicht ewig halten wird. Zum Zeitpunkt der News sind die Zahlen schon wieder ein ganzes Stück gesunken. Aber einige User bleiben vermutlich bei For Honor und werden Teil der Community. Die Starter-Version von For Honor ist kostenlos, braucht aber deutlich mehr Zeit und Aufwand von den Spielern, um neue Helden freizuschalten.