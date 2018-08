Just Survive ist das Spiel, das aus den Resten von H1Z1 zusammengesetzt wurde, bevor dieses auf den Battle-Royal-Zug aufgesprungen ist. Einst war es selbst als H1Z1 bekannt und sollte DayZ vom Thron stoßen. Die Träume haben sich nun aber ausgeträumt. Auf Steam haben die Entwickler bekanntgegeben, dass sie Just Survive bereits im kommenden Oktober einstellen werden.

H1Z1 geht aus der Asche von Just Survive hervor:

Wie so häufig ist der Grund dafür die schwindende Spielerzahl. Diese haben offenbar alle mehr Gefallen am Battle-Royale-Spiel H1Z1 gefunden und Just Survive vergessen. So spielen im Durchschnitt nur noch 500 Spieler auf den Servern von Just Survive. Keine Zahl, mit der man die weitere Arbeit an dem Titel noch rechtfertigen könnte. Deshalb erfolgt das unausweichliche Ende am 24. Oktober 2018. Aber immerhin werden so noch mehr Kräfte bei den Entwicklern frei, die H1Z1 dann zu Gute kommen können.

Mit sofortiger Wirkung wird Just Survive nicht mehr auf Steam angeboten. Auch die Ingame-Shops sind geschlossen, damit die Spieler nicht noch ihr Geld in ein fast schon verstorbenes Spiel stecken. Wer vor kurzem erst den Kauf gewagt hat, kann sich bei den Entwicklern eine Rückerstattung des Kaufpreises sichern. Eine Anleitung diesbezüglich findet ihr ebenfalls in der Ankündigung auf Steam.