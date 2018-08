Auf Steam befinden sich zwei tolle Videospiele für Hobby-Strategen und Metroidvania-Fans nur noch für kurze Zeit im Angebot. Schlagt zu, bevor es zu spät ist.

Diese Features bietet Frostpunk:

Bei Frostpunk trifft Strategie auf Survival. Die Eiszeit ist herangebrochen, womit die Temperaturen ins Unermessliche sinken. Die Überlebenden sehen nur noch eine Chance: Eine Wärmequelle inmitten der Arktis. Trefft bittere Entscheidungen, beschließt moralisch fragwürdige Gesetze und errichtet eine Stadt, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Noch mehr zum Strategie-Hit erfahrt ihr im Test: "Frostpunk - Eine wirklich eiskalte Aufbausimulation". Für derzeit 22,49 Euro könnt ihr das Videospiel eurer Steam-Bibliothek hinzufügen.

Das erwartet euch in Hollow Knight:

Das Metroidvania-Spiel Hollow Knight entführt euch tief unter eine verfallene Stadt, in der ein altes Königreich darauf wartet von euch erkundet zu werden. In der klassischen 2D-Seitenansicht schlagt ihr euch durch eine vernetzte Spielwelt, schaltet Abkürzungen frei und bekämpft verdorbene Kreaturen. Wer dem Spiel eine Chance geben will, sollte etwas Frustresistenz mit sich bringen, denn über 130 Gegner und 30 Bosse sorgen nicht nur für gekonnte Abwechslung, sondern stellen auch eine große Herausforderung dar. Hollow Knight befindet sich auf Steam für 9,89 Euro im Angebot.

Die Angebote für Frostpunk und Hollow Knight enden schon heute, am 27. August um 19 Uhr. Weitere Download-Geheimtipps bei Steam findet ihr in der Bilderstrecke.