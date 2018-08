Epic Games hat Anpassungen am Matchmaking in Fortnite angekündigt, die zu einem faireren Online-Spiel führen sollen. Konkret sollen Nutzer von Maus und Tastatur bald nur noch mit anderen Nutzern besagter Eingabemethode zusammenspielen dürfen – besonders interessant ist dies für PlayStation-4-Spieler.

Maus und Tastatur auf der Konsole - Ist das Cheating? Dass der Einsatz der präziseren Eingabegeräte auf der PlayStation 4 für Vorteile in direkten Feuergefechten sorgt, ist nicht von der Hand zu weisen – deshalb will sich der Entwickler Epic Games in Zukunft darum bemühen, das kompetitive Miteinander im Online-Shooter fairer zu gestalten.

Wie das Studio auf seiner Webseite darlegt, soll ein zukünftiges Update eingabebasiertes Matchmaking einführen – eine Spielersuche also, die Nutzer von Maus und Tastatur nur mit solchen Spielern verbindet, die ebenfalls auf Präzision setzen. Das bedeutet, dass PS4-Spieler vermehrt mit PC-Nutzern zocken werden.

Dabei bleibt es aber offenbar nicht: „Sollte jemand in eurer Gruppe auf Konsole Maus und Tastatur nutzen, werden für euch Matches mit PC-Spielern und anderen Spielern mit Maus und Tastatur gesucht – als wärt ihr mit einem PC-Spieler in einer Gruppe“, so schreibt Epic Games weiter. Die Wahl der Mitspieler beziehungsweise eigenen Eingabegeräte sollte in Zukunft also genau überdacht werden.

Interessant ist dies vorerst nur für PS4-Spieler, da die Xbox One etwa bislang keinen Maus- und Tastatur-Support bietet. Dieser ist allerdings schon seit langem in Arbeit und könnte noch in diesem Jahr Realität werden.

Wer Fortnite auch weiterhin lieber mit einem Controller spielt, soll sich übrigens auf einige Anpassungsmöglichkeiten freuen dürfen, wie Epic Games ebenfalls ankündigt. Die Controller-Tastenbelegung soll sich demnach „später in diesem Jahr“ nach eigenem Gusto konfigurieren lassen.