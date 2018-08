In weniger als zwei Wochen erscheint Marvels Spider-Man und je näher dieser Tag, der 7. September, kommt, desto Mehr Infos sickern durch. Jetzt hat sich der Community Director zur Länge des Spiels geäußert.

In einem Tweet beantworet James Stevenson, der Community Director des Spiels, eine wichtige Frage. Laut Stevenson hätten Spiele-Tester im Durschnitt 20 Stunden gebraucht, um Spider-Man auf der Standard-Einstellung durchzuspielen. Allerdings hätten einige sich mehr Zeit genommen, weil sie viele Nebenmissionen und Aktivitäten bestritten haben.

our average play tester took around 20 hours on default difficulty, but some spent a lot longer if they did a ton of side quests/activities