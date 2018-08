Amoklauf bei Madden-Turnier: Drei Tote, mehrere Verletzte nach Schießerei

Bei einem Madden-Turnier in Jacksonville kam es es zu einer Schießerei: Drei Menschen wurde dabei getötet.

Es sollte ein friedliches "Madden NFL 19"-Turnier werden. Dann wurde es zur Tragödie: In Jacksonville im US-Bundestaat Florida ist es am Sonntag Abend zu einem Amoklauf mit mehreren Toten gekommen. Laut Infos der örtlichen Polizei ist der Täter ein 24-Jähriger aus Baltimore gewesen.

Das Turnier fand mitten im Einkaufszentrum The Jacksonville Landing statt, genauer gesagt in der GLHF Game Bar. Dort spielten die Teilnehmer um 5.000 US-Dollar Preisgeld und um den Einzug in die Madden NFL Championship Series. Mehreren Berichten zufolge soll der Täter selbst am Turnier teilgenommen haben und im Laufe des Abends ausgeschieden sein. Daraufhin habe er zur Waffe gegriffen und das Feuer eröffnet.

Dieses Video zu Madden NFL 19 schon gesehen?

Nach dem aktuellen Stand wurden dabei drei Menschen inklusive dem Amokläufer selbst getötet, neun weitere verletzt. Zusätzlich haben sich zwei Menschen bei der Flucht vor dem Angreifer verletzt. Das Motiv für die Tat wird zum jetzigen Zeitpunkt noch ermittelt.

Das Turnier wurde außerdem via Twitch.tv live im Internet übertragen. In einigen der letzten Live-Szenen, die wir an diesere Stelle nicht einbinden möchten, sind mehrere Schüsse und Schreie zu hören. Aktuell überprüfen die Ermittler vor Ort das Material. Auf einer der Aufnahmen ist kurz vor den ersten Schüssen ein roter Punkt auf der Brust eines Spielers zu sehen - möglicherweise könnte dieser von einer Laserzielhilfe stammen.

Der "Madden NFL 19"-Hersteller Electronic Arts hat sich via Twitter bereits zu der Situation geäußert und sein Mitgefühl für die Betroffenen ausgesprochen:

This is a horrible situation, and our deepest sympathies go out to all involved. — Electronic Arts (@EA) 26. August 2018

"Das ist eine schreckliche Situation und unser tiefstes Mitgefühl gilt allen Betroffenen."

US-Präsident Donald Trump wurde noch im Weißen Haus über den Vorfall in Jacksonville informiert.