Skylanders - Ring of Heroes: Ohne Sammelfiguren, dafür "Free 2 Play"

Bereits Anfang des Sommers gab es eine Beta-Phase zum Mobile-Spiel Skylanders - Ring of Heroes. Nicht mehr lange, dann soll das neue Abenteuer für Android und iOS erscheinen. Voraussichtlich nämlich schon im Oktober. Auf der gamescom 2018 durften wir schon mal ausprobieren, was mit dem "Free 2 Play"-Spiel auf euch zukommt.

Zuallererst fällt auf, dass das bisher wichtigste Element der Skylanders-Reihe in Ring of Heroes nicht mehr mit dabei sein wird: Es gibt keine echten Figuren mehr, die ihr gesondert kaufen und dann per Scan ins Spiel laden könnt. In der Geschichte von Ring of Heroes wird sogar erklärt, warum das so ist:

Böseweicht Kaos erschafft einen Riss zwischen den Welten der Skylanders und der Menschen. Dadurch wird euer Avatar in die Skylanders-Welt gezogen und ist fortan direkt dort präsent. Bisher gibt es 62 Skylanders, mit denen ihr im Spiel interagieren könnt.

Das Spiel selbst basiert auf einem rundenbasierten Kampfsystem. Ihr dürft pro Kämpfer zwei Fähigkeiten aktivieren, aktiv am Kampf beteiligt sind immer drei Skylander. Die Steuerung erfolgt über simples Antippen der Symbole für die gewünschten Fähigkeiten, die dann auch sofort ausgeführt werden. Danach müsst ihr einen Cooldown in Kauf nehmen, bevor ihr sie wieder einsetzen dürft. Diese Wartezeiten sind unterschiedlich lang und richten sich nach der Stärke der Fähigkeiten. Außerdem könnt ihr der Gruppe noch einen "Companion" hinzufügen, der in bestimmten Momenten einen Spezialangriff ausführen kann.

Auch Zuschauer gehen nicht leer aus. Bis zu zwei davon dürfen das Geschehen beobachten und kriegen dafür Erfahrungspunkte. Insgesamt erinnert das Spiel ein wenig an Pokémon Stadium: Auf einer Übersichtskarte bewegt ihr euch von Abschnitt zu Abschnitt. Jeder dieser Abschnitte besteht dann aus einer Reihe von Gegnerwellen, gegen die ihr im Kampf antretet. Aktuell gibt es elf Welten im Story-Modus, die jeweils eines der Elemente im Spiel repräsentieren.

Auch die Elemente erinnern an Pokémon. Licht und Dunkel sind jeweils gegeneinander effektiv, alle anderen stehen ihn recht komplexen Beziehungen zueinander. Wer also das Affinitäts-System meistern will, muss sich genau mit den Verhältnissen der Elemente auseinandersetzen, um eventuelle Resistenzen gezielt einzusetzen und Schwachstellen auszunutzen. Hinzu kommt, dass die Skylanders über unterschiedliche Klassen verfügen, die durch Sterne angezeigt werden. Mit jedem Stern haben sie Zugriff auf eine weitere aktive oder passive Fähigkeit.

Am Ende eines Kampfes erhaltet ihr unter anderem Puzzle-Teile mit Bildern von Skylandern darauf. Diese verfügen über unterschiedliche Seltenheitswerte. Habt ihr eine vorgegebene Anzahl von solche Puzzle-Teilen gefunden (variiert von Figur zu Figur), könnt ihr das entsprechende Wesen beschwören und im Kampf einsetzen.

Abseits des Kampfgeschehens zieht ihr euch auf die Hauptinsel zurück, wo ihr eure Skylanders und die entsprechenden Ressourcen verwaltet. Apropos Ressourcen: In speziellen Dungeons sollt ihr die Gelegenheit haben, Ressourcen für das "Erwachen" von Skylanders zu sammeln. Dadurch werden sie stärker und verändern ihr Aussehen. Wir durften zum Beispiel einen erwachten Spyro bewundern, dessen Körper jede Menge Verzierungen aufwies und der größere Hörner hatte.

Wie bereits erwähnt, soll Skylanders - Ring of Heroes bereits im Oktober für Android und iOS erscheinen. Auch ein PvP-Modus ist geplant, den wir allerdings auf der gamescom noch nicht ausprobieren konnten. Was sagt ihr? Seid ihr Skylanders-Fans und seid trotz dem Wegfall der Sammelfiguren mit dabei? Sagt uns gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet!