Cyberpunk 2077: Gameplay-Trailer enthält geheime Nachricht der Entwickler

Findige Zuschauer haben eine geheime Botschaft von CD Projekt Red im frisch veröffentlichten Gameplay-Video zu Cyberpunk 2077 gefunden. In ihr entschuldigt sich der Entwickler bei der wartenden Spielerschaft und erklärt, warum er mit der Veröffentlichung erster Spielszenen haderte.

Hier findet ihr das besagte Video:

Nachdem Pressevertreter auf der jüngsten gamescom in Köln die gleiche Gameplay-Präsentation zum heiß erwarteten Cyberpunk 2077 zu sehen bekamen, die auch auf der zurückliegenden E3 2018 gezeigt wurde, hat der Entwickler CD Projekt Red gestern in einem mysteriösen Livestream überraschend auch den Rest der Welt teilhaben lassen.

In knapp 50 Minuten Video präsentierte das polnische Entwicklerstudio eine dichte Spielwelt voller Details und Sehenswürdigkeiten, zahlreiche RPG-Systeme und natürlich jede Menge Action. Da kann man das eine oder andere Detail schon mal übersehen – insbesondere dann, wenn es nur ganz kurz aufblitzt.

Wie sich nämlich herausstellt, hat CD Projekt Red seinen überraschenden Gameplay-Reveal mit einer Nachricht an die Spieler versehen – gut versteckt im letzten Bild des Videos. Ein Screenshot dieser Nachricht ist bereits auf Imgur gelandet, der Reddit-Nutzer Divinus hat derweil ein englischsprachiges Transkript veröffentlicht. Es folgt eine deutsche Übersetzung:

„Entschuldigt, dass wir euch so lange haben warten lassen!

Gefällt euch, was ihr gesehen habt? Die Tatsache, dass wir euch endlich Cyberpunk 2077 gezeigt haben, ist kolossal für uns. Bitte teilt uns in unserem Forum, auf Twitter, Facebook und Discord mit, was ihr denkt. Sieht die Spielwelt so aus, wie ihr sie euch vorgestellt habt? Versteht ihr, was wir mit 'Immersion' gemeint haben, als wir von CP2077 als FPP RPG (first-person perspective RPG, Anmerkung d. Redaktion) gesprochen haben? Wie fühlt ihr über unsere Vision eines 'Cyberpunk bei Tag'? Wir wollen das wirklich gerne wissen.

Abseits davon schulden wir euch einige Worte der Erklärung, warum wir euch dieses Gameplay-Material nun zeigen, einige Zeit, nachdem Fachkräfte aus der Industrie und die Medien es auf der E3 und gamescom gesehen haben.

Jedes Mal, wenn wir die Idee diskutiert haben (was oft war), euch das Spiel zu zeigen, landeten wir in diesem 'wir sind uns nicht zu 100 Prozent sicher'-Limbo. Warum? Wenn ein Spieleentwickler Gameplay-Material seines Spiels zeigt, heißt das (für die meisten Leute), dass das Spiel so aussehen und sich so spielen wird. Das ist hier nicht der Fall. Cyberpunk 2077 steckt tief in der Entwicklung. Wir haben viele Design-Ideen, viele Mechaniken, die getestet werden, aber wir wissen nicht, was wir bei Veröffentlichung alles im Spiel haben werden. Dies macht Videos wie das, was ihr gerade gesehen habt, riskant – wir wollen nicht, dass Spieler sagen 'aber in diesem vorherigen Video hat diese Waffe anders geschossen', oder 'warum habt ihr das Interface geändert?'. Veränderung ist ein inhärenter Aspekt der Spieleentwicklung und jeden Tag werden tonnenweise Dinge modifiziert. Unsere Angst war (und ist immer noch ein bisschen), dass ihr denkt, dass das gerade Gesehene eins zu eins dem fertigen Cyberpunk 2077 entsprechen wird.

Was hat uns die Zuversicht gegeben, euch ein unfertiges Spiel zu zeigen? Gutes Erst-Feedback von Leuten, die es gewohnt sind, Spiele in verschiedenen Entwicklungsstadien zu sehen. Was sie uns gesagt haben (sie mochten sehr, was sie gesehen haben), hat uns den Schub gegeben, den wir brauchten, um die aktuelle Version von Cyberpunk 2077 dem leidenschaftlichsten und einfühlsamsten Publikum zu zeigen – euch.

Also ... so sieht Cyberpunk 2077 heute aus (oder eher, als wir das Video aufgenommen haben). Wir hoffen aufrichtig, dass es euch gefallen hat.

Nochmals danke für eure Geduld und all die Gedanken, die ihr mit uns geteilt habt.

Euer CD Projekt Red“

Wer die Vermarktung von Cyberpunk 2077 verfolgt, weiß, dass CD Projekt Red durchaus ein Freund von geheimen Botschaften etwa in Konzeptzeichnungen ist. Wann das fertige Spiel erscheinen soll ist nach wie vor unbekannt, angesichts der Aussagen des Entwicklers müsst ihr euch aber wohl noch eine ganze Weile gedulden.