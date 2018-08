Nach dem Amoklauf beim Madden-Tunier in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida am Sonntagabend, gibt eine Vertreterin des US-Justizministeriums ein Interview bei Fox News, in dem sie klarstellt, was jetzt unbedingten Diskussionsbedarf hat: Nicht etwa die hohe Waffengewalt und der einfache Zugang zu Waffen im Land, sondern Videospiele, der Ursprung allen Übels.

Am Montag wollte sich Floridas Generalstaatsanwältin Pam Bondi nicht zu der Investigation bezüglich des Amoklaufs äußern, stattdessen verkündete sie eine Warnung an Eltern bezüglich Videospielen: Alle Eltern sollten den Standort-Service der Spiele überprüfen, die ihre Kinder spielen, denn Übeltäter könnten mittels dieses Services herausfinden, wo sich das Zuhause ihres Kindes befindet und es aufspüren.

Merkwürdig ist, dass dieses Thema rein gar nichts mit der Situation des Amoklaufs zu tun hat. Der Täter spürte niemanden zu Hause auf, sondern platzte in eine Pizzeria, außerdem waren die Opfer alle über zwanzig Jahre alt. Dass der einfache Zugang zu Waffen vielleicht ein Problem sein könnte, wurde nicht diskutiert.

Die Warnung von Pam Bondi wirkt wie an den Haaren herbeigezogen, um von dem eigentlichen Thema - nämlich der Waffengewalt und der Verfügbarkeit von Schusswaffen - abzulenken. Denkt ihr, so eine Reaktion wäre in Deutschland auch möglich?