Habt ihr euch in Monster Hunter - World schon an dem Behemoth versucht? Die riesige Kreatur wurde im Rahmen des Crossover-Events mit Final Fantasy 14 am 2. August der Monster-Riege hinzugefügt und stellt eine der größten Herausforderungen in Monster Hunter - World dar. Noch knackiger verläuft die Jagd, wenn ihr euch der "extremen" Version des Behemoths stellen wollt. Ein eingefleischtes Team hat das Monster kürzlich in weniger als 5 Minuten auf die Bretter geschickt.

Das erwartet euch im Crossover-Event:

Der Kampf gegen den Behemoth sorgt bei den Spielern nicht nur für schwitzige Hände, sondern endet oftmals auch mit dem virutellen Bildschirmtod. Nicht umsonst stellt die gehörnte Kreatur die derzeit härteste Herausforderung in Monster Hunter - World dar. Der "Ekliptik-Meteor"-Angriff des Behemoths ist sogar derart gefährlich, dass ihr selbst im sonst so sicheren Lager ums Leben kommen könnt. Umso erstaunlicher ist es, dass ein Jäger-Team die Bestie in nur 4 Minuten und 23 Sekunden erlegen konnte.

(Quelle: Youtube, Catherine)

Um dem Behemoth ordentlich einzuheizen, stattete sich das gesamte Jäger-Team vor dem Kampf mit schweren Bogengewehren aus und verwendet während der Jagd vornehmlich explosive Geschosse. Der zusätzliche Einsatz von Betäubungsmunition versetzt die gehörnte Bestie schon recht früh in einen Schlafzustand und die nachfolgende Explosion der abgestellten Fässer sorgt für massig Extraschaden. Genügend Abstand und der unentwegte Einsatz der Hauptwaffe sorgen schließlich für ein frühzeitiges und spektakuläres Ende.

Benötigt ihr Tipps für den Kampf gegen den Behemoth, verraten wir euch im Guide mehr zu seinen Schwächen und der richtigen Strategie.

Die Event-Quest, in der ihr die extreme Version des Behemoths bekämpfen könnt, ist zeitlich begrenzt und steht daher nur vom 24. August bis zum 6. September zur Verfügung. Ebenso wichtig wie die richtige Vorbereitung ist es die passende Rüstung zu tragen. Werft dazu gerne einen Blick in die Bilderstrecke.