Schnäppchenjäger, die an Horrorspielen interessiert sind und sich obendrauf gerne in das ein oder andere Multiplayer-Gefecht stürzen, sollten einen Blick auf Depth werfen. Das Spiel wurde auf Steam mit einem dicken Rabatt versehen.

Das ist der Trailer zu Depth:

In Depth habt ihr die Wahl: Schlüpft ihr in die Rolle des einsamen Jägers oder bildet ihr ein Team aus Gejagten? Als Taucher begebt ihr euch in die Tiefen des Meeres, um gemeinsam mit euren Kollegen nach Schätzen zu suchen. Zwar macht ihr euch nicht völlig unbewaffnet auf die Suche, große Vorsicht ist dennoch geboten. Euer Verfolger ist nämlich ein mörderischer Haifisch.

Seid ihr bei der Schatzsuche erfolgreich, könnt ihr die Beute verwenden, um bessere Waffen und Ausrüstungsgegenstände freizuschalten. Als Hai bekommt ihr hingegen Zugriff auf weitere Evolutionstufen und könnt schließlich sogar als blutrünstiger Megalodon die Unterwasserwelt unsicher machen.

Depth befindet sich bis zum 3. September mit einem Rabatt von 75 Prozent im Angebot und kostet euch damit nicht mehr als 4,99 Euro. Wollt ihr Depth gemeinsam mit euren Freunden spielen, ist auch das 4-Pack einen Blick wert: Hierbei erhaltet ihr gleich vier Produktschlüssel zu einem Preis von 13,74 Euro.

