In Sachen Verkaufszahlen spielt Microsoft in dieser Konsolengeneration nur die zweite Geige: Die PlayStation 4 ist deutlich vor der Xbox One anzusiedeln. Dafür aber, so heißt es vom Senior Director for Global Marketing Aaron Greenberg, seien die Xbox-Fans die größeren Hardcore-Spieler.

Soll dieses Jahr noch die Xbox- und PC-Spieler beeindruckend: Forza Horizon 4

Die größere Anzahl von Spielern bei Sony, dafür aber die enthusiastischeren Fans bei Microsoft? So sieht es zumindest Aaron Greenberg in einem Interview mit IGN Italia anlässlich der gamescom 2018 in Köln. Anhand seiner eigenen Freundesliste und den internen Daten von Microsoft habe er festgestellt, dass "Hardcore-Spieler, die die beste Spielerfahrung wollen" auf den Xbox-Konsolen beheimatet sind. Dies sei schon seit der ersten Xbox so.

*"Betrachtet wir die Zahlen und die Konkurrenz, dann haben eine kleinere Basis, aber die Verbundenheit und die Verkaufszahlen für viele Spiele sind deutlich höher auf der Xbox."

Diesen Umstand verdankt Microsoft laut Greenberg den Hardcore-Spielern, die der Marke treu bleiben. Zudem versucht das Unternehmen ständig in Kontakt mit den eigenen Fans zu bleiben und ist deshalb umso stärker auf der gamescom vertreten.

Auch in Zukunft möchte Microsoft diesen Weg treu bleiben. Zudem will der Konzern auch in Sachen Spieleentwicklung weiter aufrüsten: Erst auf der E3 2018 hat der Xbox-Chef Phil Spencer die Übernahme von fünf Studios angekündigt.

Ob tatsächlich aber mehr Hardcore-Spieler auf der Xbox unterwegs sind, konnte Greenberg nicht mit direkten Zahlen belegen. Deshalb seid nun ihr gefragt: Wie fällt denn euer subjektiver Eindruck diesbezüglich aus? Oder ist das überhaupt relevant, denn schlussendlich sind doch alle einfach nur Spieler?