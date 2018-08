Wo liegt die Zukunft der Videospiel-Industrie? Eine Frage, mit der sich nahezu jeder größere Hersteller ausführlich beschäftigt. So natürlich auch Ubisoft, deren Geschäftsführer Yves Guillemot zwei Themenbereiche besonders im Fokus hat: Streaming und neue Preismodelle.

Erscheint noch ganz klassisch im Oktober: Assassin's Creed - Odyssey

In einem Gespräch mit IGN auf der gamescom 2018 schließt sich Guillemot der Meinung vieler anderer Analysten und Experten an. Der Trend soll in Zukunft immer mehr in Richtung Streaming wandern.

"Die Konsolen werden leistungsfähiger und die Datenübertragung wird effizienter sein, so dass wir irgendwann eine bessere Erfahrung beim Streamen haben werden, als eine Konsole zu kaufen und diese regelmäßig auszutauschen."

Allerdings, so führt der Ubisoft-Chef weiter aus, muss das nicht zwingend bedeuten, dass die traditionelle Konsole ausstirbt. Beides kann schließlich miteinander existieren. Ähnliche Pläne verfolgt Gerüchten zufolge auch Microsoft, die angeblich bei der nächsten Generation zwei verschiedene Xbox-Konsolen veröffentlichen möchten.

Wann der Umschwung genau folgt, sei noch nicht absehbar. Sobald es aber soweit ist, muss auch über das Preismodell von Spielen diskutiert werden. Laut Guillemot wird es in Zukunft verschiedene Optionen für verschiedene Spieler geben:

"Wir werden verschiedene Modelle haben. Jeder wird in der Lage sein, das Modell zu wählen, das zu dem Betrag passt, den er oder sie investieren möchte."

Das gelte auch für die Entwicklung von Videospielen, bei der Guillemot damit rechnet, dass die Community immer stärker involviert sein wird. Schon bei Beyond - Good & Evil 2 können Fans über die Plattform HitRecord eigene Bilder oder Musikstücke einsenden, die eventuell ihren Weg ins fertige Spiel finden.

Streaming, verschiedene Preismodelle und eine stärkere Einbindung der Community: So sieht laut Ubisoft die Zukunft der Videospielindustrie aus. Könnt ihr euch das vorstellen oder habt ihr Angst vor dem, was noch kommen soll?