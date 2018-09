Das Sommerloch ist offiziell vorbei. Über eine zu kleine Auswahl an neuen Spielen kann nun sicher niemand mehr klagen. Wir zeigen euch, welche Hochkaräter euch in der kommenden Woche erwarten.

Destiny 2 - Forsaken | 4. September

PC / PS4 / Xbox One

Mit Destiny 2 - Forsaken finden nicht nur jede Menge neue Inhalte, wie beispielsweise der Spielmodus Gambit, ihren Weg ins Spiel. Auch grundlegende Änderungen an den Mechaniken sollen mit der anstehenden Erweiterung ein neues Zeitalter in der Welt des Online-Shooters einläuten.

Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals | 4. September

PC / PS4

Nachdem japanische Fans bereits seit über einem Jahr in den Genuss von Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals kommen, sind nun auch Spieler aus dem Westen an der Reihe. Neben der umfangreichen Geschichte und einer Spielzeit von über 100 Stunden bekommt die westliche Fassung auch ein paar Neuerungen und Anpassungen spendiert.

Immortal - Unchained | 7. September

PC / PS4 / Xbox One

Kombiniert ihr Dark Souls mit Schusswaffen, dürfte das Ergebnis in etwa so aussehen wie Immortal - Unchained. Trotz der offensichtlichen Parallelen finden sich aber auch jede Menge eigene Ideen in diesem düsteren Shooter-Trip auf fremden Planeten.

Spider-Man | 7. September

PS4

Das letzte wirklich erfolgreiche Spiel zu Marvels Spinnenmann liegt schon eine ganze Weile zurück. Doch das soll sich nun dank Insomniac Games ändern. Spider-Man verspricht atemlose Action und eine spannende Geschichte, die sich hier und da ein paar künstlerische Freiheiten erlaubt.

NBA 2K19 | 7. September

PC / PS4 / Xbox One

Wie seit knapp 20 Jahren üblich, dürft ihr auch in diesem Jahr wieder ein paar digitale Körbe werfen. NBA 2K19 möchte durch eine überarbeitete Optik und Anpassungen in den Spielmechaniken sowie Neuerungen im Karriere-Modus überzeugen.

SNK Heroines - Tag Team Frenzy | 7. September

Nintendo Switch / PS4

In SNK Heroines - Tag Team Frenzy haut ihr euch in Teams aus jeweils zwei Heldinnen auf die Rübe. Bunte Kostüme, überdrehte Pop-Musik und quietschende Stimmen versprechen schon jetzt eine Erfahrung an der Grenze zur Reizüberflutung.

V-Rally 4 | 7. September

PC / PS4 / Xbox One

Es wird mal wieder dreckig. V-Rally 4 schickt euch auf berühmte Offroad-Pisten rund um den Globus. Sowohl der Einzelspielermodus als auch über 50 freischaltbare und anpassbare Fahrzeuge sorgen für Motivation.

Yokai-Watch Blasters | 7. September

Nintendo 3DS

Die kleinen Geister, die heimlich unseren Alltag beeinflussen, melden sich mit ihrem neuesten Spiel zurück. Dieses Mal erwarten euch allerdings keine passiven Kämpfe. In Yokai-Watch Blasters dürft ihr nämlich eure gesammelten Kämpfer selbst steuern.

Womit werdet ihr die kommenden Tage verbringen? Schwingt ihr euch durch den Großstadtdschungel von New York? Rächt ihr den Tod eines bekannten Hüters? Oder ballert ihr euch durch mystische Wälder? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.