Nach drei Jahren in der Entwicklung soll Marvel's Spider-Man für die PlayStation 4 nun endlich nächste Woche am 7. September erscheinen. Jetzt wurde allerdings schon der kommende DLC für das noch nicht veröffentlichte Spiel bekanntgegeben.

Spider-Man: Die Jagd auf die Spinne ist eröffnet - schaut euch den neuesten Trailer zum Spiel an:

Auf dem offiziellen PlayStation-Blog kündigt James Stevenson, der Community Director bei Insomniac Games den DLC für Spider-Man an. Die Erweiterung "Die Stadt, die niemals schläft" soll in drei verschiedenen Kapiteln erscheinen.

Der erste Teil mit der englischen Bezeichnung "Marvel's Spider-Man: The Heist" erscheint voraussichtlich am 23. Oktober 2018. Im Grundspiel werdet ihr auf Hinweise von Black Cat (Felicia Hardy), einer Schurkin und romantischen Partnerin von Spider-Man, stoßen. In The Heist offenbart sie sich dem Wandkrabbler endlich (im Hauptspiel treibt sie ein Versteckspiel mit dem Netzschwinger). Dazu kommen noch weitere Missionen, eine komplett neue Fraktion an Gegnern und drei weitere Kostüme zum Freischalten.

Stevenson nannte auch die zwei weiteren Teile des DLC. "Turf Wars" ist für November 2018 geplant und "Silver Lining" für Dezember 2018. Weitere Informationen sind zu den zwei anderen Kapiteln noch nicht bekannt.

Marvel's Spider-Man erscheint voraussichtlich am 7. September exklusiv für PlayStation 4. Die Digital-Deluxe-Edition mit dem neuen DLC und weiteren Features ist für 79,99 Euro im PlayStation-Store verfügbar.

Werdet ihr einen Kauf wagen oder gar schon vorbestellen? Und was haltet ihr davon, dass schon vor der Veröffentlichung ein DLC angekündigt wurde? Könnt ihr euch schon denken, was in den andere Kapiteln passieren wird? Schreibt uns eure Gedanken und Meinungen in die Kommentare!