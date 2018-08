Wer in diesen Tagen einen Blick auf die Steam Verkaufcharts wirft, der dürfte sich verwundert die Augen reiben. Auf Platz 1 steht mit The Universim ausgerechnet eine Göttersimulation. Ein Genre, von dem Fans ausgegangen sind, dass es längst vergessen wurde.

Im Video erhaltet ihr einen ersten Einblick:

In The Universim könnt ihr unter Beweis stellen, ob ihr als Gott taugt oder eventuell doch einen anderen Wunschtraum anstreben solltet. Das Spiel des Entwicklers Crytivo orientiert sich auf den ersten Blick an den Tugenden der Entwicklerlegende Peter Molyneux. Mit Populous hat der Brite einst große Erfolge gefeiert, nun möchte The Universim dieses Genre wiederbeleben.

Somit schlüpft ihr erneut in die Rolle eines allmächtigen Gottes, der sich um einen ganzen Planeten kümmern darf. Dort ist eine Spezies namens Nuggets am Werk und benötigt dringend ein paar Anweisungen, um eine eigene Zivilisation zu starten und immer Fortschrittlicher zu werden. Wie das von statten geht, liegt dabei mehr oder weniger in euren Händen.

Ihr könnt den Nuggets kräftig unter die Arme greifen oder Ungläubige mit göttlichen Fähigkeiten bestrafen. Ihr könnt Krankheiten erschaffen oder aber das Ökosystem des Planeten lenken, damit eure Nuggets nicht direkt den Weltuntergang einleiten. In The Universim arbeitet im Hintergrund ein System, welches alle Natureigenschaften miteinander verbindet. Wer zu viele Bäume fällt, der muss irgendwann mit hohen Temperaturen leben und wer ständig alles jagt, wird irgendwann ohne Tiere da stehen.

Aktuell befindet sich The Universim im "Early Access"-Status von Steam und kostet rund 25 Euro. Die Käufer sind derweil trotz Verbesserungspotential angetan: 80 Prozent der Nutzerbewertungen sind positiv.