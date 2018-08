Nintendo hat mal wieder ein Fan-Game verboten. Eigentlich nichts Neues, aber diesmal ist es nicht nur irgendein Fan-Game, es ist Pokémon Essentials. Ein Baukasten, mit dem ihr Pokémon-Spiele selber entwickeln könnt.

Laut dem User Atheerios auf englischsprachigen Internetseite Resetera hat Nintendo of America die offizielle Wikiseite und die Download-Links sowie Pokémon Essentials abschalten lassen.

Der RPG-Baukasten wurde 2007 veröffentlicht und ermöglichte es Usern, relativ einfach Fan-Spiele zu kreieren. Pokémon Essentials beeinhaltete Karten, Gebäude, Böden und Charaktere aus der dritten und vierten Generation von Pokémon. Außerdem standen auch die meisten Pokémon zur verfügung. Der Baukasten machte es Fans ohne Programmiererfahrung einfach, ihr eigenes Pokémon-Abenteuer zu erschaffen.

So erzählt der Creative Director von Pokémon Uranium, einer der berühmtesten Fan-Spiele, auf der englischsprachigen Seite Kotaku, dass es ohne Pokémon Essentials unmöglich gewesen wäre, Pokémon Uranium zu entwickeln.

Auf Resetera sprechen viele User ihren Frust aus. So zum Beispiel User Ryengeku:

"And checkmate. Why go after pawns when you can just go straight for the king...."

"Und Schachmatt. Warum die Bauern angreifen, wenn man direkt den König ins Visier nehmen kann ..."