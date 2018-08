Fallout 76: Pete Hines spricht über die Wiederspielbarkeit

Mit Fallout 76 ändert sich so einiges: Zum ersten Mal setzt das Endzeit-Rollenspiel komplett auf einen Online-Faktor und es wird PvP-Gefechte geben. Nur von einer Sache möchte Bethesda Vize-Präsident nichts wissen: Wiederspielbarkeit.

Steht bei Fallout 76 im Fokus: Der Wiederaufbau der USA

In Zeiten von vielen Multiplayer-Spielen ist für einige Spieler von hohem Wert, dass Singleplayer-Spiele genügend Anreize bieten, sie mehrmals durchzuspielen. Pete Hines sieht das jedoch anders, wie er in einem Interview mit IGN anlässlich der gamescom 2018 verrät. In den Büros habe er scherzhafterweise durchgesetzt, das Wort "Wiederspielbarkeit" nicht mehr zu benutzen.

"Jedes Spiel ist wiederspielbar. Tetris ist wiederspielbar. Jedes Spiel kann von Anfang an neu gespielt werden. Das ist nicht einzigartig. Das ist kein Feature."

Stattdessen sollte es darum gehen, den Kunden ein Gefühl von Mehrwert zu vermitteln und ihnen aufzuzeigen, was sie alles im Spiel machen und wie lange sie damit Spaß haben können.

Nur wie trifft das nun auf Fallout 76 zu? Zwar sei der nächste Spross der Fallout-Reihe ein Online-Spiel, aber Hines betont noch einmal, dass die Welt dennoch auch alleine erkundbar ist. Wer nicht mit anderen zusammenspielen möchte, kann diesen Weg einschlagen und seine eigenen Aufträge verfolgen. Auf diese Weise würde sich Fallout 76 wie ein klassisches Fallout anfühlen, bei der jedoch die Möglichkeit besteht, jederzeit Freunde einzuladen, ohne dafür von vorne beginnen zu müssen.

Wer das selbst ausprobieren möchte, muss sich noch ein wenig gedulden. Fallout 76 erscheint voraussichtlich am 14. November für PC, Xbox One und PlayStation 4. Zuvor soll im Oktober eine Beta starten.