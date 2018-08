PS Plus: Das sind die kostenlosen Spiele im September

Nach Microsofts Ankündigung zu Games with Gold legt Sony nach: In einem Eintrag auf dem PlayStation Blog verrät das Unternehmen die Gratis-Spiele vom September für Abonnenten von PlayStation Plus. Los geht es übrigens ab dem 4. September.

Das erwartet euch im September:

Wie gewohnt teilt sich das Angebot auf die drei Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita auf. Hier die vollständige Liste der Gratis-Spiele:

Bis zum 4. September habt ihr außerdem noch Zeit, euch die Gratis-Spiele des aktuellen Monats zu sichern.

Ein durchaus vielversprechendes Angebot für den Monat im Spätsommer, oder seht ihr das anders? Auf welches Gratis-Spiel freut ihr euch am meisten, es einmal auszuprobieren? Verratet uns eure Meinung dazu in den Kommentaren!