Am vergangenen Sonntag kam es bei einem "Madden Classics"-Turnier in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida zu einer Schießerei, ausgelöst von einem der Teilnehmer (wir berichteten). Aus Zorn über eine verlorene Partie - so die Vermutungen - zog er eine Pistole und schoss sowohl auf andere Teilnehmer als auch Zuschauer. Insgesamt sind drei Todesopfer, darunter der Schütze selbst, sowie elf Verletzte zu beklagen.

Nach diesem Amoklauf hat Publisher Electronic Arts nun einen Fonds ins Leben gerufen, um die Leidtragenden des Vorfalls zu unterstützen, darunter auch die Familien der beiden getöteten eSportler Taylor Robertson und Elijah Clayton.

EA spendet aus diesem Anlass eine Million US-Dollar, um diesen Fonds zu gründen, an dem sich auch andere beteiligen können. Dies berichteten die Kollegen von Engadget.com kürzlich.

Zudem wurde ein Jacksonville Tribute Livestream angekündigt, welcher am 6. September 2018 stattfinden soll. Ins Leben gerufen wurde dieser Stream von der Gaming Community, die somit ihren Teil zur Bewältigung dieses grausamen Vorfalls beitragen will. Weitere Infos sollen in Kürze folgen.

Gleichzeitig wurden die Ereignisse von Seiten der Generalstaatsanwältin Pam Bondi im Rahmen eines Interviews auf dem Kabelsender Fox News dazu genutzt, Videospiele mal wieder als den Ursprung solcher Gewalttaten zu verurteilen. Bondi wird von der NRA (National Rifle Association) unterstützt, die das Grundrecht von US-Bürgern vertritt, Waffen zu besitzen und legitim einzusetzen. Die Ursache für die Tragödie sieht die Generalstaatsanwältin offenbar nicht vor diesem Hintergrund.