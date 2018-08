Passend zur nahenden Veröffentlichung von Shadow of the Tomb Raider, dürfen sich Hardcore-Fans auf eine Xbox One X im „Tomb Raider“-Design freuen. Korrektur: Ein Fan darf sich freuen – es handelt sich nämlich um eine sehr limitierte Version der Konsole.

Sehenswert: Shadow of the Tomb Raider im Gameplay-Video

Nur noch knapp zwei Wochen müsst ihr euch nun gedulden, bis ihr euch wieder mit Lara Croft ins Abenteuer stürzen dürft. Shadow of the Tomb Raider erscheint voraussichtlich am 14. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. In unserer Vorschau schildern wir euch unsere Ersteindrücke. Wer beim Spielen nun ganz besonders Flagge zeigen will, wird dies tun können – das nötige Kleingeld vorausgesetzt.

Xbox hat nämlich eine streng limitierte Xbox One X im Design von Shadow of the Tomb Raider mit entsprechendem Controller und einer digitalen Version des Spiels angekündigt. Und „streng limitiert“ sei hier mit einem klaren Ausrufezeichen versehen: Es gibt tatsächlich nur ein einziges Exemplar dieser Konsole.

Diese wird für einen guten Zweck bei Ebay veräußert. Der Startpreis lag bei 1.000 US-Dollar, inzwischen hat er dank erster Bieter bereits 3.475 Dollar erreicht. Diese Zahl wird vermutlich noch ein ganzes Stück ansteigen, bis die Auktion am 5. September offiziell endet.

Es ist nicht die einzige von Square Enix und Xbox ins Leben gerufene Auktion zu Shadow of the Tomb Raider: Neben der hochexklusiven Xbox One X können Ebay-Nutzer auf drei Bundles bieten, die neben Konsole und Spiel jeweils ein Autogramm der Lara-Darstellerin Camilla Luddington enhalten. Die Erlöse sollen der Best Friends Animal Society zugutekommen, die sich für die Rettung von Hunden und Katzen in den USA einsetzt.