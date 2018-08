Fast jeder große Singleplayer-Titel verfügt heutzutage über einen New Game+ Modus. Einen solchen spendiert Entwickler Ubisoft Far Cry 5 nun mit dem Update 10.OO. Was der Patch ansonsten mit sich bringt, erfahrt ihr hier.

Neben zahlreichen Updates hat Far Cry auch schon mehrere DLC spendiert bekommen. Ein Video zu dem Aktuellsten findet Ihr hier:

Hauptaugenmerk des Updates ist natürlich der bereits erwähnte New Game+ Modus. Dieser steht allen Spielern zur Verfügung, welche die Kampangne des Spiels bereits abgeschlossen haben. Mit eurem erspielten Ingame-Geld und bereits freigeschaltetener Ausrüstung lässt sich so ein neues Spiel mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad beginnen, ohne all die erspielten Gegenstände wieder zu verlieren.

Neben dem erhöhten Schwierigkeitsgrad bietet der New Game+ Modus weitere Neuerungen wie die Verbesserung eurer Vorteile. So könnt ihr beispielsweise die größe eures Munitionsbeutels vergrößern oder Abklinkzeiten verringern. Neben den obligatorischen Bugfixes und etwaigen Ausbesserungen von Performanceproblemen bietet das Update außerdem neue Scripting-Tools für den Editor sowie neue Waffen, Fahrzeuge, Masken und Outfits. Die Patch Notes des Update findet Ihr hier. Das Update 10.00 steht ab sofort auf allen Plattformen (PC, PS4, Xbox One) zum Download zur Verfügung.

Ihr besitzt Far Cry 5 noch gar nicht? Aktuell ist das Spiel, sowie andere Teile der Reihe im Steam-Sale runtergesetzt.

