Two Point Hospital: Das sind die ersten Wertungen

Die nicht ganz so realitätsgetreue Krankenhaus-Simulation Two Point Hospital wurde heute, am 30. August 2018, auf Steam veröffentlicht. Doch kann der geistige Nachfolger von Theme Hospital Kritiker aus aller Welt überzeugen?

Das erwartet euch in Two Point Hospital:

Auf Metacritic sind die ersten Wertungen zu Two Point Hospital bereits eingetrudelt und bislang scheint sich die Fachpresse größtenteils einig zu sein. Bei derzeit fünf Kritiken erreicht das Adventure eine Gesamtwertung von 88 Prozent.

Besonders GamesRadar scheint von der Simulation angetan zu sein und vergibt satte 100 Prozent: "Two Point Hospital verfügt über ein Terminalgehäuse voller Brillanz".

Dualshockers vergibt mit 90 Prozent ebenfalls eine Spitzenwertung: "Two Point Hospital ist eine entzückende Ergänzung des Simulationsspiel-Genres und punktet mit skurrilem Humor und Design, mit ausgefeiltem Gameplay und stundenlangem Spaß".

PC Gamer gibt sich ebenfalls beeindruckt und wertet mit 87 Prozent: "Two Point Hospital ist ein brillantes Management-Spiel, unabhängig von der Nostalgie".

Trusted Reviews zeigt sich mit 80 Punkten nicht ganz so überzeugt, findet aber dennoch nur wenig negative Kritik: "Ihr könntet euch über die sicheren Spiele beschweren oder über den Fakt, dass es den alten, etablierten Pfad beibehält, aber nur wenige Simulationen der letzten Jahre waren derart zugänglich oder sind langfristig interessant. Vermisst ihr die guten, alten Zeiten von Theme Park, Theme Hospital und The Movies? Diese enorm liebenswerte Simulation wird das Loch stopfen".

Zurzeit hat sich nur PCGamesN mehr von Two Point Hospital erwartet und bewertet die Simulation mit stabilen 70 Prozent: "Nach jahrelangem Warten auf ein Spiel, dass dieselbe Freude von Theme Hospital erfasst, erscheint Two Point Hospital als fähiger Nachfolger. Obwohl wir zwei Jahrzehnte später darauf gehofft haben, dass es nicht diesselben Fehler teilt".

Seid ihr auf der Suche nach gelungenen Arbeitssimulatoren, dürftet ihr anhand der Wertungen mit Two Point Hospital glücklich werden. Weitere Simulatoren aus dem Jahre 2018 findet ihr in der Bilderstrecke.