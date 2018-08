Spider-Man: Fans vermuten Grafik-Downgrade aufgrund fehlender Pfütze

Das PS4-exklusive Action-Adventure Spider-Man soll in wenigen Tagen veröffentlicht werden. Doch noch bevor es soweit ist, beschweren sich bereits einige Spieler über ein Grafik-Downgrade. Der Grund: Eine fehlende Pfütze auf einem Screenshot.

Alles Begann mit dem Twitter-Nutzer Spiydaman, der mit einem Bildvergleich darauf aufmerksam zu machen versuchte, dass die Grafik des "Open World"-Spiels heruntergeschraubt wurde. Auf beiden Screenshots ist Spider-Man zu sehen, der aus einiger Entfernung auf eine Gruppe von Gegnern blickt. Auf dem ersten und älteren Bild ist zwischen ihnen eine große Pfütze zu sehen. Auf dem zweiten Screenshot wirkt die Lache hingegen deutlich kleiner.

@insomniacgames @JamesStevenson @bryanintihar What’s with the downgrade yet again? #SpiderManPS4 (top is 2017, bottom 2018) pic.twitter.com/bab85E624A

Tatsächlich ein Grund zur Beunruhigung also? Der Entwickler Insomniac Games reagierte auf den Vorwurf mit folgenden Worten: "Es hat sich nur die Größe der Pfütze verändert, es gibt überhaupt kein Downgrade".

Diese Antwort alleine reichte aber nicht aus, um die Fans zufriedenzustellen. Ein weiterer Nutzer argumentierte, dass die Pfütze wahrscheinlich aufgrund der Reflexion verkleinert wurde, um damit Framerate-Einbrüche zu verhindern. Doch auch dies sei nicht der Fall. "Nein. Wir haben viele andere Orte mit tonnenweise Pfützen", antwortete der Entwickler ebenfalls auf Twitter.

Doch auch damit nimmt das Thema auf Twitter kein Ende. Während einige Fans davon überzeugt sind, dass die Grafik von Spider-Man verschlechtert wurde, reagieren andere mit reichlich Humor:

RT if you think that Sony should include this icon on the back of their game boxes from now on pic.twitter.com/MMOIeFvJjy