Auf humblebundle.com gibt es nun Warhammer 40.000 - Space Marine für begrenzte Zeit kostenlos zum Download. Gut für euch, doch welchen Vorteil haben die Entwickler des Spiels davon?

Humble Bundle unterstützt Spieleentwickler finanziell und bietet im Gegenzug eines von deren Spielen zum kostenlosen Download an. Besagtes Spiel ist momentan Warhammer 40.000 - Space Marine und steht noch bis morgen um 19 Uhr zum kostenlosen Download zur Verfügung. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist den kostenlosen Newsletter von Humble Bundle zu abonieren, um einen Key für das Spiel zu erhalten.

In Warhammer 40.000 - Space Marine kämpft die Menscheit in einem dystopischen 41. Jahrtausend gegen eine Horde von Orks und die Truppen des Chaos. Ihr selbst schlüpft dabei in die Rolle eines der legendären Space Marines, um dieser Bedrohung Einhalt zu gebieten, zumal für das Imperium ein strategisch wichtiges Stück Technik zu finden ist.

Der aktuellste Ableger der Warhammer-Reihe ist Warhammer 40.000 - Inquisitor - Martyr

Humble Bundle bietet außerdem das Abonomment Humble Monthly an, was Abonnenten für einen einen monatlichen Beitrag von zwölf US-Dollar (auch etwa zwölf Euro) jeden Monat Spiele im Wert von ungefähr 100 US-Dollar zum Download anbietet. Sniper Elite 4, Tales of Berseria und Staxel zählen zum Beispiel zum Angebot. Alternativ lässt sich stattdessen auch Rise of the Tomb Raider downloaden

Das Warhammer-Universum ist mit Abstand eines der dunkelsten Sci-Fi-Szenarien, in dem ein Menschenleben nicht mehr ist als eine verzichtbare Ressource. Seit Jahrzehnten schart die Lore rund um Warhammer weltweit zahlreiche Fans um sich. Gehört ihr dazu oder seid ihr neu in der Materie? Sagt es uns in den Kommentaren!