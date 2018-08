Fortnite: Wohin wandert der riesige Würfel?

(Bildquelle: RedDeadFamas via Reddit)

Es ist die Frage, die zurzeit viele Fortnite-Spieler beschäftigt: Was hat es nur mit diesem riesigen, violetten Würfel auf sich? Nachdem er zuerst nur auf der Karte aufgetaucht ist, bewegt er sich mittlerweile fort. Das sorgt im Internet für einige Theorien.

Season 5 hat die echte Welt mit Fortnite gemischt - was wird wohl Season 6 bieten?

Lilafarbene Blitze haben vor kurzem die Welt von Fortnite heimgesucht und einen mysteriösen Kubus hinterlassen, welcher mit rätselhaften Symbolen versehen ist. Sofort war den Spielern klar: Entwickler Epic Games läutet damit den Übergang zur sechsten Saison ein. Kurze Zeit darauf bewegt sich der Würfel unübersehbar fort, indem er alle paar Minuten einmal zur Seite kippt.

Zu Beginn hat der Würfel nur eine bestimmte Richtung eingeschlagen, wodurch ein erster Spieler den Zielort ausmachen wollte: Die Mitte der Karte. Diesen Punkt sollte er in etwa einem Monat erreichen. Diese Theorie ist mittlerweile widerlegt, denn inzwischen ist bekannt, dass der Würfel seine Richtung ab und an ändert. Es ist demnach nicht mehr so vorhersehbar, wo der Würfel irgendwann landet.

Zudem hat der Würfel mittlerweile eine Rune auf dem Boden hinterlassen, bei der eine niedrigere Schwerkraft herrscht. Auch hierzu rätseln die Spieler noch, was das genau bedeuten soll. Ein paar Reddit-Nutzer haben sich derweil in den Spieldateien umgesehen und entdeckt, dass noch mindestens sechs weitere Runen geplant sind. Was dann passiert, bleibt abzuwarten.

Manche vermuten, dass der Würfel schlussendlich im Loot Lake enden wird. Andere wiederum deuten es eher so, dass der Würfel selbst einen neuen See hinterlassen wird. Was es am Ende auch immer wird: Die Spekulationen zur sechsten Saison sind offiziell eröffnet.