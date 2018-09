Subnautica ist ein absoluter Indie-Hit. Die Fans freuen sich über jedes neue Inhalts-Update und die Entwickler bei Unknown Worlds freuen sich über die gigantische Community hinter ihrem Werk. Und diese dürfte mit Subnautica - Below Zero noch weiter anwachsen. Denn die Entwickler haben bekanntgegeben, dass es mit einem Standalone-Addon in die eisigen Gebiete des Planeten gehen wird.

So malerisch ist Subnautica:

Subnautica - Below Zero spielt nach den Ereignissen des Hauptspiels und soll ein komplett neues Kapitel öffnen. Dank neuen Features, wie dem Temperaturmanagement und deutlich mehr gesprochenen Texten, soll das Spiel noch immersiver und auch fordernder werden. Um Subnautica - Below Zero in naher Zukunft spielen zu können, benötigt ihr das Hauptspiel nicht. Das Addon wird sich eigenständig spielen lassen.

Wann genau das Standalone-Addon zu Subnautica erscheint, ist noch nicht bekannt. Auch die Entwickler scheinen sich diesbezüglich noch nicht allzu sicher zu sein. Sie versprechen allerdings, dass es in den kommenden Monaten eine erste Version von Below Zero geben wird, die über Early-Access spielbar ist. Bis dahin geben sie auf ihrer Trello-Seite einige Konzeptzeichnungen preis, die euch schon jetzt zum Frösteln bringen.