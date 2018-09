Kaum zu glauben, aber nach 24 Jahren wurde DOOM 2 seines letzten Geheimnisses beraubt. Der Speedrunner und Youtuber "Zero Master" hat es geschafft, einen lang als unerreichbaren Bereich endlich zu betreten. Und dies ganz wichtig: Ohne Cheats. Wie er das gemacht hat, seht ihr im beigefügten Video etwa ab der 3:00 Minuten-Marke.

Denn normalerweise lässt sich dieser Bereich gar nicht erreichen, wie DOOM-Entwickler und Shooter-Veteran John Romero auf Twitter erklärt. Es war nur möglich, indem sich der Spieler in den abgesperrten Bereich von einem Gegner drücken lässt und somit das Geheimnis auslöst. Damit ist DOOM 2 jetzt samt all seiner Geheimnis komplett ergründet.

CONGRATS, Zero Master! Finally, after 24 years! "To win the game you must get 100% on level 15 by John Romero." Great trick getting to that secret! https://t.co/Im9BSP5Eyh #doom