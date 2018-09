SCUM, das Survival-Game von Gamepires und Devolver Digital wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht. In dieser kurzen Zeit kam es bereits zu einem Shitstorm innerhalb der Community. Dieser wurde durch Tätowierungen auf den Nacken der spielbaren Gefangenen ausgelöst. Denn in SCUM spielt ihr gefährliche Knackis, die sich auf ein Spiel um Leben und Tod einlassen.

SCUM schickt euch auf die Insel zum Überlebenskampf:

Auf den Nacken der Insassen prangten die Zahlen 14 und 88. Diese stehen eng im Zusammenhang mit der Naziideologie und der rechtsextremen Szene. Zunächst verteidigten einige Spieler und die Entwickler selbst die Entscheidung, diese Tattoos im Spiel zu belassen. Denn schließlich wollten sie eine Gruppe von Gefangenen zeigen, die durchaus auch aus solchen Kreisen kommen. SCUM als Titel (zu Deutsch: Abschaum) würde laut den Entwicklern ausreichen, um die Kritik dahinter zu verstehen. Doch schon bald gaben sie den Forderungen nach und entfernten die Tattoos. Zusammen mit einem Statement auf der Seite Kotaku versprachen sie, dass dies nicht mehr vorkommen wird.

„Unsere Intention war es, eine Atmosphäre mit den schlimmsten der Schlimmen in SCUM zu kreieren und die furchtbaren Leute zu porträtieren, die sich in einem "Kampf bis zum Tod"-Szenario befinden wird. In einer futuristischen Reality-Show, in der die furchtbarsten Kriminellen gegeneinander antreten. Wir entschuldigen uns für den Fehltritt und versprechen den Fans, dass wir in Zukunft mehr Vorsicht walten lassen.“