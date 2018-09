In der Vergangenheit hat Epic Games schon mit dem einen oder anderen Spielmodus in Fortnite herumexperimentiert. Nun geht es in die nächste Runde: Im Modus "Getaway" wird euer Team zum Tresorknacker.

Erst seit kurzem dabei: Der Taschenriss für Fortnite

Getaway ist ein Squad-Modus, bei dem es in erster Linie nicht darum geht, am längsten zu überleben. Stattdessen werden auf der Fortnite-Insel vier Tresore abgesetzt, die es zu knacken gilt. Jeder Tresor enthält einen großen Diamanten, der anschließend noch in Sicherheit gebracht werden muss.

Das Besondere daran: Das Öffnen des Tresors benötigt ein wenig Zeit, wodurch das eigene Team Gefahr läuft, von anderen Spielern angegriffen zu werden. Gewonnen haben die vier Teams, die es als erstes mit einem Diamanten zum Fluchtwagen zu schaffen. Auf der Videospiel-Convention PAX hat Epic Games dazu erste Spielszenen gezeigt:

(Quelle: YouTube, Fortnite Cookies)

Ebenfalls neu ist die Fernkampfwaffe "The Grappler", die allerdings keinen Schaden verursacht. Stattdessen schießt ihr mit der Kanone in Richtung einer Wand und könnt euch dann daran hochziehen. Das könnte für einige Überraschungen und eventuell zusätzlichen Stress sorgen.

Wann der Modus und die neue Waffe ins Spiel kommen, ist aktuell noch nicht klar. Möglicherweise wird das Update aber schon in dieser Woche für alle Plattformen veröffentlicht.