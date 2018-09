Anthem: Story- und Endgame-DLCs werden kostenlos

Eine gute Nachricht für alle Anthem-Fans: Im Rahmen der Videospiel-Convention PAX West hat Entwicklerstudio Bioware ein paar Worte zur Monetarisierung geplanter DLCs verloren und dabei bekanntgegeben, dass storybasierte Inhalte jedem Spieler kostenlos zur Verfügung stehen werden.

Wie das Gameplay von Anthem aussieht, erfahrt ihr in diesem Video:

Wie die englischsprachigen Kollegen von VG24/7 berichten, plant Bioware das futuristische Action-Spiel Athem nach dem Release mit Story- und Endgame-DLCs zu erweitern, um die Spieler so bei Laune zu halten. Zwar hat das Entwicklerstudio kaum Details zu den geplanten Inhalten verraten, dafür wurde versichert, dass es sich ausschließlich um kostenlose Zusatzinhalte handeln wird.

Des Weiteren wolle man in Anthem zwar keine Lootboxen integrieren, Mikrotransaktionen wird es in Form von kosmetischen Items aber dennoch geben. Aber keine Sorge: Laut Bioware wären alle Items, die via Echtgeld erkauft werden können, auch ausnahmslos freispielbar. Wie viel spielerischer Aufwand dafür nötig ist, ist aktuell natürlich noch nicht bekannt.

Nur wer die Demo von Anthem ausprobieren möchte, wird zwingend zur Kasse gebeten. Diese steht nämlich nur Vorbestellern und Origin-Abonnenten zur Verfügung.

Anthem erscheint voraussichtlich am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Wollt ihr noch mehr von Anthem in Erfahrung bringen? In der Bilderstrecke seht ihr, was euch in dem Action-Spiel erwartet.