Der unangekündigte Release des neuen Eminem-Albums am vergangenen Wochenende war eine große Überraschung. Noch überraschender ist jedoch, dass Zockern eine Songpassage sehr bekannt vorkommt. Findige Fans haben hier bereits die Titelmelodie von Kingdom Hearts erkannt.

So hat sich Kindom Hearts in den vergangenen Jahren verändert:

Der besagte Song trägt den Titel "Good Guy" und beinhaltet als Hintergrundmelodie einen Sound-Sample aus Kingdom Hearts. Dies geht aus einem Bericht der Kollegen von Kotaku hervor. In einem Interview mit dem Musikmagazin Rolling Stone bestätigte der verantworliche Produzent Illadaproducer die Verwendung des Samples und gibt die Referenz auf Videospiele - speziell japanische - in den von ihm produzierten Songs als sein Markenzeichen an.

Die "Kingdom Hearts"-Titelmelodie sei eine der bestem Melodien, die er je gehört habe, so der Produzent weiter. Zwar würde er immer versuchen, den entsprechenden Teil des entnommenen Songs etwas zu verfremden und für Kenner nicht offensichtlich zu gestalten, er sei sich jedoch durchaus bewusst, dass hartgesottene Fans der Reihe dieses Sample dennoch in dem neuen Eminem-Song erkennen würden.

Dass "Hip-Hop"-Produzenten Samples aus Videospielen entnehmen, ist keinesfalls ein aktueller Trend: Bereits vor 25 Jahren fanden unter anderem Sound-Schnippsel aus der "Street Fighter"-Reihe ihren Weg in das Genre. Auch ist dies nicht das Debüt eines "Kingdom Hearts"-Samples im Rap: Genrekollege J Cole sampelte bereits 2011 auf seinem Album "Dollar And A Dream III" den Song "Darkness of the Unknown"aus dem zweiten Teil der Reihe.