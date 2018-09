Auf der diesjährigen gamescom sprach das Spielemagazin Gamesindustry in einem Interview mit Robert Conkey, dem Produzenten von Sekiro – Shadows Die Twice und dem Community Manager von From Software, Yasuhiro Kitao. Dabei kam unter anderem zur Sprache, dass das Soulsborne-Spiel um ein Haar ein neues Tenchu geworden wäre.

Doch kein Technu - So sehen die Kämpfe in From Softwares Sekiro aus:

Nachdem es zuerst nur einen kurzen, kryptischen Teaser zu Sekiro – Shadows Die Twice zu sehen gab, wurde die aktuellste Produktion der "Dark Souls"-Macher auf der E3 2018 offiziell präsentiert: Ein feudales Japan, schwer bewaffnete Krieger und bösartige Monstrositäten – Sekiro sieht aus wie ein Soulsborne-Spiel mit neuen Features und einem fernöstlichen Szenario. Dass es dazu kam, ist aber gar nicht so selbstverständlich.

Denn From Software ist im Besitz der Rechte der Tenchu-Franchise, einer Kultreihe von Schleichspielen, die sich um Assassinen im feudalen Japan dreht und seit vielen Jahren keine neuen Ableger mehr hervorgebracht hat. Die Entstehung von Sekiro begann mit der Idee, das zu ändern. So verrät Yasuhiro Kitao:

"When we originally set out to create something different from Dark Souls and our previous titles, we thought it would be interesting to make a Japanese themed game. So from that we started going in the direction of the shinobi and ninja, and of course Tenchu was an IP with that history; that was the original impetus for this project.” Als wir damit anfingen, etwas anderes als Dark Souls und unsere vorherigen Spiele zu erschaffen, fanden wir den Gedanken interessant, ein Spiel mit japanischem Hintergrund zu machen. Also gingen wir in Richtung der Shinobi und Ninja, und natürlich ist Tenchu eine Marke mit dieser Geschichte. Das war der ursprüngliche Antrieb für das Projekt.

From Software fragte bei verschiedenen Publishern mit dem Projekt an und die Entscheidung fiel – für viele ungewöhnlich – auf Activision, die sich in jüngerer Vergangenheit eher einen Namen mit großen Action-Hits wie Destiny 2 gemacht haben. Diese Partnerschaft war es dann auch, die Sekiros Entwicklung in eine Richtung weg von der Tenchu-Franchise bewegte. Kitao führt weiter aus:

"[…] as we developed and as we partnered with Activision, and started building it together, it started becoming its own thing and the game we wanted to make was no longer just Tenchu, so it really evolved into its own thing." Als wir uns mit Activision zusammentaten und anfingen, das Spiel zusammen zu kreieren, fing es an, etwas Eigenes zu werden und das Spiel, das wir machen wollten, war nicht länger nur Tenchu. Dadurch hat es sich wirklich zu etwas Eigenständigem entwickelt.

Activision sei derweil sehr interessiert daran, mit Sekiro das eigene Portfolio zu erweitern. Conkey begründete die Entscheidung, das Spiel unter die Fittiche zu nehmen ganz trocken wie folgt:

"When From Software knocks on your door and says 'hey, we wanna make a game,' you have only one answer right?" Wenn From Software an deine Tür klopft und sagt ‚Hey, wir wollen ein Spiel machen‘ gibt es nur eine Antwort, oder?

Es bleibt spannend zu sehen, wohin die Arbeit von From Software mit Activision führt und inwiefern sich Sekiro von den bisherigen Projekten des Entwicklers unterscheidet. Hättet ihr euch gewünscht, dass es statt Sekiro doch lieber ein neues Tenchu hätte werden sollen oder freut ihr euch auf das Spiel, so wie es bisher präsentiert wurde? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare!