Laut eines Berichtes von SensorTower, ein Unternehmen, das Datenanalysen von Mobile-Apps anbietet, geben "Pokémon Go"-Spieler seit dem Update im Juni täglich 39 Prozent mehr Geld für die App aus.

Niantic arbeitet zur Zeit daran, die Pokémon auf ihre Umwelt reagieren zu lassen - Das könnte dann so aussehen:

Am 19. Juni erhielt die "Pokémon Go"-App ein Update, das es den Spielern ermöglicht, ihre Pokémon untereinander zu tauschen. Laut der Datenerhebnung von SensorTower nahm Niantic in den sechzig Tagen vor dem Update täglich etwa 1,8 Millionen US-Dollar weltweit ein. Nach dem Update waren es durchschnittlich 700.000 US-Dollar mehr, also insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar.

Laut Randy Nelsen, Head of Mobile Insights bei SensorTowers, ist das seit dem Launch der App im Sommer 2016 die erste Phase, in der die Nutzer wieder vergleichbar viel Geld für das Spiel ausgeben.

Noch Ende dieses Jahres soll ein weiteres Update erscheinen, das es den Spielern ermöglicht, gegeneinander kämpfen zu können. Experten sind schon gespannt, was dieses langersehnte Update für die Umsätze bedeuten wird.

Kaum zu glauben, aber bis zum Ende des Jahres sind schon wieder nur vier Monate übrig. Das "Player versus Player"-Update ist also hoffentlich auch nicht mehr allzulange hin. Freut ihr euch schon?