Ein Produzent des Entwicklerstudios Dice hat einen Sprachfilter für den Chat von Battlefield 5 angekündigt. Dieser soll für respektvolles Verhalten in der Kommunikation zwischen Spielern sorgen.

Sehenswert: der Trailer zu Battlefield 5

Das Leben im Schützengraben ist kein Zuckerschlecken – dass es da auch sprachlich etwas rauer zugehen kann, weiß jeder, der schon einmal an der virtuellen Waffe gedient hat.

Der Entwickler Dice will aber dafür sorgen, dass etwaige Obszönitäten oder Beleidigungen jedweder Natur keinen Platz an der Front von Battlefield 5 haben. Das hat der Produzent Jaqub Ajmal in einer Konversation mit Spielern auf Twitter bekannt gegeben, wie die englischsprachige Webseite Polygon berichtet.

„Bitte lasst uns Individuen stumm schalten, nicht nur den gesamten Chat. Gelegentlich mag ich es zu chatten, aber ein rassistischer/ignoranter Idiot kann dafür sorgen, dass mir das entgeht, weil ich solchen Müll einfach nicht tolerieren kann“, so appellierte ein Spieler gegenüber Ajmal. Der verspricht allerdings eine etwas anders geartete Maßnahme.

Totally understand that. We have added a profanity filter in Battlefield V, which will be available in the Open Beta on PC. — Jaqub Ajmal (@JaqubAjmal) 30. August 2018

„Ich verstehe das vollkommen. Wir haben einen Obszönitätenfilter in Battlefield 5, der in der offenen Betaphase auf dem PC zur Verfügung stehen wird.“

Die Idee eines Chatfilters kommt nicht bei jedem Spieler gut an: In der gleichen Twitter-Konversation kritisieren einige die allgemeine Zensur anstößiger Sprache. Andere merken an, dass die Charaktere im Spiel immerhin ebenfalls mitunter böse Worte verwenden. Auch hierzu hat Ajmal allerdings etwas zu sagen:

Personally I think there is a difference because if in-game characters say it to each other, that is part of the fantasy, like when you watch a movie and they are cursing at each other, While the chat is actually in reality, between players. — Jaqub Ajmal (@JaqubAjmal) 31. August 2018

„Ich persönlich denke, dass es da einen Unterschied gibt, denn wenn Ingame-Charaktere das zu sich sagen, ist das Teil der Fantasie. So wie wenn ihr einen Film schaut, in dem sich die Protagonisten beleidigen. Der Chat hingegen ist real und findet zwischen den Spielern statt.“

Wie genau der Sprachfilter in Battlefield 5 zur Geltung kommt, sollen PC-Spieler bereits in wenigen Tagen erleben. Die Open Beta des Shooters beginnt voraussichtlich am 6. September 2018, einige Spieler dürfen allerdings bereits morgen loslegen.

Wie steht ihr generell zu einem Filter, der unschöne Chat-Sprache unkenntlich macht? Teilt eure Meinung mit uns in den Kommentaren!