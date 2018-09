Wegen der belgischen Glücksspielverordnung werden Spieler in Belgien nicht in der Lage sein, im kommenden NBA 2K19 Cardpacks mit echtem Geld zu kaufen. Publsiher 2K fordert die Spieler auf dessen Homepage dazu auf, Beschwerde einzulegen.

Die Lootboxen haben ein Problem - zumindest in Belgien. In der dort gültigen Glücksspielverordnung werden diese Praktiken als illegales Glücksspiel angesehen. Deshalb müssen Lootboxen, für den belgischen Markt, aus den entsprechenden Spielen entfernt werden. Publisher 2K (Mafia 3, Bioshock Infinite) hat zu diesem Umstand auf seiner offiziellen Seite nun ein Statement veröffentlicht, in dem beschrieben wird, wie in Zukunft mit dieser Einschränkung umgegangen werden soll:

„The Belgium Gaming Commission (BGC) has stated that games which include certain ‘loot box’ style mechanics violate gambling laws in Belgium. While we disagree with this position, we are working to comply with the BGC’s current interpretation of these laws. As a result, we have made some local changes to the MyTeam mode. […] Specifically, we will be turning off the ability to purchase packs with premium (non-earned) currency/VC. Gamers are still able to acquire packs with MyTeam points.“

Die Belgische Kommission für Glückspiel (BKG) ist der Ansicht, dass Spiele mit einer ‚Lootboox‘-ähnlichen Mechanik gegen das Belgische Glücksspielgesetz verstoßen. Obwohl wir diese Ansicht nicht teilen, arbeiten wir daran, unsere Spiele an die aktuellen Vorschriften der BKG anzupassen. Als Resultat haben wir eine lokale Änderung am MyTeam-Modus vorgenommen. Wir werden die Möglichkeit, Packs per Premium-Währung/Überweisung (nicht verdienter Währung) zu erwerben, abschalten. Spieler können Pakete immer noch mit MyTeam-Punkten kaufen.