Crossplay-Debatte: Microsoft kritisiert Sonys jüngste Äußerungen

In einer Stellungnahme hat sich der Chef von Sony erneut zur omnipräsenten Crossplay-Diskussion geäußert. Die Haltung des Konzerns sorgt jedoch nicht nur bei Spielern und Entwicklern für Kritik.

Nach wie vor weigert sich Sony, plattformübergreifenden Multiplayer mit Nutzern anderer Konsolen zuzulassen – anders als Nintendo und Microsoft, die Crossplay geradezu zelebrieren und Sony ihre Liebe unter die Nase reiben.

Schon in den vergangenen Monaten hatte Sony wenig zufriedenstellende Statements veröffentlicht, warum sich der Konzern noch immer gegen den längst überfälligen Crossplay-Support sperrt. Trotz deutlicher Spielerproteste, und sogar einigem Appell seitens der Entwickler, hat sich an der Haltung Sonys nichts geändert – und das bringt sogar die Konkurrenz bei Microsoft zum Stirnrunzeln.

Still isn’t listening to gamers. All games should be cross play and progression with the right input flexibility and gamer options. —-> Sony boss dismisses Fortnite cross-play controversy - The Verge https://t.co/NDJgET0M8t