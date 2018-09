Manchmal fällt ein Abschied sehr schwer – vor allem wenn es sich um einen Begleiter handelt, der in guten, wie in schlechten Zeiten für einen da war. Die PlayStation 2 wird in Japan aufgrund einer Maßnahme jetzt endgültig für tot erklärt.

Sie ist die meistverkaufte Konsole aller Zeiten und brachte uns den einen oder anderen Klassiker wie GTA – San Andreas, Devil May Cry und unzählige Sportspiele, die noch heute von einer großen Community gespielt werden. Doch jetzt wurde auch der letzte Service für die PlayStation 2 in Japan abgeschaltet, der für das beständige Überleben der Konsole sorgte.

Die Rede ist vom offiziellen Reparaturservice, welcher nun eingestellt wurde. Denn nachdem die Produktion der PlayStation 2 im Jahre 2012 beendet wurde, lebte dieser Service weiter und sorgte für massenhaft reparierte Konsolen. Doch am 31. August gab es einen letzten Aufruf an die Besitzer der PS2, ihr Gerät zum letzten Mal bis zum 7. September einschicken zu können – dann ist für immer Schluss, auch mit dem Kundenservice.

Wie lange die PlayStation 2 noch die meistverkaufte Konsole aller Zeiten sein wird, ist übrigens völlig offen. Mit über 155 Millionen verkauften Einheiten liegt sie nur minimal vor dem Nintendo DS, welcher sich bereits 154 Millionen Mal verkaufte. Zum Vergleich: Die aktuelle PlayStation 4 wanderte bereits 82 Millionen Mal über die Ladentheke.

Mit der PlayStation 2 dankt die vielleicht beste Konsole aller Zeiten ab